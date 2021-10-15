Navarro está em negociações avançadas para jogar no Minnesota United a partir de 20222

O atacante Rafael Navarro pode estar de malas prontas para jogar no futebol dos Estados Unidos. De acordo com o "GE", o centroavante do Botafogo recebeu uma proposta do Minnesota United para integrar a equipe na disputa da MLS em 2022. Os representantes do jogador já receberam a proposta oficial.Em um primeiro momento, representantes da equipe americana negociaram com o atacante. Contudo, o valor pedido por Navarro foi recusado pelo Minnesota. As partes aos poucos chegaram a um denominador comum.