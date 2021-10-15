Navarro está em negociações avançadas para jogar no Minnesota United a partir de 20222

O atacante Rafael Navarro pode estar de malas prontas para jogar no futebol dos Estados Unidos. De acordo com o "GE", o centroavante do Botafogo recebeu uma proposta do Minnesota United para integrar a equipe na disputa da MLS em 2022. Os representantes do jogador já receberam a proposta oficial.Em um primeiro momento, representantes da equipe americana negociaram com o atacante. Contudo, o valor pedido por Navarro foi recusado pelo Minnesota. As partes aos poucos chegaram a um denominador comum.
O objetivo é que o centroavante fique por três anos na equipe americana. Os agentes ainda discutem outros detalhes. Navarro chegou a ser sondado pelo Internacional e Miami FC, além de clubes como Anderlecht e Hellas Verona.
A permanência de Rafael Navarro no Alvinegro é considerada pouco provável. Mesmo com o apelo da torcida, que gritou "Fica Navarro", seu salário está acima da realidade financeira do clube. O atacante é destaque do Botafogo na Série B e marcou dez gols na competição.