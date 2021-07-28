Navarro brinca com Marco Antônio após assistência na vitória do Botafogo: 'Vai ter que pagar o almoço'

Após a vitória sobre o CSA por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela sexta rodada da Série B, o clima é de alegria no Botafogo. Após o apito final, o atacante Rafael Navarro brincou com o meia Marco Antônio e já disse que ele lhe devia um almoço.
- Vai ter que pagar um almoço. Janta, almoço, qualquer coisa - brincou Rafael Navarro, à Botafogo TV.
> Veja a tabela da Série B
Em campo, Navarro brigou pela bola, conseguiu desarmar os dois zagueiros do CSA, "que bateram cabeça", e tocou para Marco Antônio, que, cara a cara com o goleiro Thiago Rodrigues, não desperdiçou. O camisa 99 ainda conseguiu mais uma assistência, dessa vez para o gol de Diego Gonçalves.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 21h, novamente no Nilton Santos, contra o Vasco. A partida é válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.