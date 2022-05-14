futebol

Náutico x Cruzeiro: prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Série B

Embate no Estádio dos Alfitos acontecerá no próximo domingo (15)...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 17:40
Pensando em manutenção no G4 e afastamento do Z4, Náutico e Cruzeiro entrarão em campo no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), para dar continuidade a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.>Quais são as maiores torcidas do Nordeste? Veja o que diz pesquisaNÁUTICO
Apesar da natural dose de confiança após a conquista do Pernambucano, o Timbu ainda não engrenou nesta Série B. Apesar de ter conseguido duas vitórias, os sete pontos na 13ª colocação deixam o time de Recife, dirigido pelo técnico Roberto Fernandes, mais perto da zona de rebaixamento do que pensar nas posições mais altas da tabela.
CRUZEIRO
Além de fazer um início de campanha consistente (13 pontos e em terceiro lugar, apenas um atrás do líder, Sport), a Raposa teve uma incrível demonstração de resiliência no meio de semana, pela Copa do Brasil. Graças a defesa de quatro pênaltis por parte de Rafael Cabral, a equipe seguiu adiante contra o Remo e segue viva no torneio onde é o maior campeão com seis taças.FICHA TÉCNICA DA PARTIDANÁUTICO x CRUZEIRO
Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)Data e hora: 14/05/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (ambos RS)​VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)
NÁUTICO (Técnico: Roberto Fernandes)
Lucas Perri; Thassio, Camutanga, Carlão e Júnior Tavares; Ralph, Rhaldney e Jean Carlos; Eduardo Teixeira, Pedro Vitor e Léo Passos.
CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Geovane Jesus, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Neto Moura e Fernando Canesin; Luvanor e Edu.
Crédito: No ano passado, em Recife, Cruzeiro venceu por 1 a 0 (Tiago Caldas/Náutico)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã

