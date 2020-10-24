Náutico x Cruzeiro. Onde ver, palpites e prováveis times

Crédito: Felipão teve a primeira semana cheia de trabalho com o grupo cruzeirense-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Náutico e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 25 de outubro, às 16h, pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. O duelo será no Estádio dos Aflitos, no Recife.

O time mineiro luta para sair da zona do rebaixamento, enquanto o Timbu briga para não entrar no Z4. A Raposa está com 16 pontos, na 18ª posição, enquanto os pernambucanos estão em 16ª, marcando 18 pontos na classificação. Uma vitória celeste pode gerar a troca de lugar na tabela.

O Náutico não terá o técnico Gilson Kleina no banco, que foi confirmado como mais um caso de Covid-19. Eles está isolado e cuidando da doença.

Será o segundo jogo de Luiz Felipe Scolari no comando azul. Felipão estreou vencendo o Operário-PR, por 1 a 0, o que garantiu uma semana de trabalho mais tranquila, com a chance dele conhecer melhor o grupo de jogadores.