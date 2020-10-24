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futebol

Náutico x Cruzeiro. Onde ver, palpites e prováveis times

A Raposa tenta a segunda vitória sobre o comando de Felipão no Recife e ainda sair da zona do rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 19:40

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 19:40

Crédito: Felipão teve a primeira semana cheia de trabalho com o grupo cruzeirense-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Náutico e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 25 de outubro, às 16h, pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. O duelo será no Estádio dos Aflitos, no Recife.
O time mineiro luta para sair da zona do rebaixamento, enquanto o Timbu briga para não entrar no Z4. A Raposa está com 16 pontos, na 18ª posição, enquanto os pernambucanos estão em 16ª, marcando 18 pontos na classificação. Uma vitória celeste pode gerar a troca de lugar na tabela.
O Náutico não terá o técnico Gilson Kleina no banco, que foi confirmado como mais um caso de Covid-19. Eles está isolado e cuidando da doença.
Será o segundo jogo de Luiz Felipe Scolari no comando azul. Felipão estreou vencendo o Operário-PR, por 1 a 0, o que garantiu uma semana de trabalho mais tranquila, com a chance dele conhecer melhor o grupo de jogadores.
A “missão” do treinador é concluir o turno fora da zona do rebaixamento e aí, no segundo turno, tentar uma reação para buscar o acesso à elite nacional de 2021. FICHA TÉCNICA​NÁUTICO X CRUZEIROData-Horário: 25 de outubro, às 16hEstádio-Local: Aflitos, Recife(PE)Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (BA)Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima(Ambos de SP)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Globo Minas, Premiere, Itatiaia FM-95.7, Super FM-91,7 Náutico: Jefferson; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e William Simões ; Rhaldney, Jhonnathan, Jorge Henrique e Jean Carlos; Erick e Kieza. Técnico: Juninho Lola(interino) Cruzeiro: Fábio; Rafael Luiz(Daniel Guedes), Ramon, Cacá e Giovanni; Jadsom, Adriano, Régis; Marquinhos Gabriel(Airton), Arthur Caike e Marcelo Moreno(Sassá). Técnico: Luiz Felipe Scolari Palpites: o empate é o resultado com mais apostas, tendo 55% de palpites. O Cruzeiro tem 20%, enquanto o Timbu aparece com 25%.

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