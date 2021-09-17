Náutico tenta manter invencibilidade contra os cariocas na Série B

No sábado, o Náutico terá um compromisso importante na briga pelo acesso à elite do Brasileirão. Trata-se do Botafogo, que vive um bom momento e aparece no G-4.
Fora de casa, o Timbu sabe da importância do confronto e pretende surpreender o time carioca, que surge como favorito para voltar a principal divisão do futebol nacional.
Náutico x Cariocas
Apesar de não vencer nos últimos três jogos, o Náutico aposta no retrospecto contra os cariocas na Série B. Diante do Botafogo, o Timbu venceu nos Aflitos por 3 a 1. Contra o Vasco, a vitória escapou nos minutos finais e o empate por 1 a 1 ficou com o gosto amargo.
Veja o desempenho:
2 jogos
1 vitória
1 empate
4 gols marcados
2 gols sofridos