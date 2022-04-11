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Náutico rejeita oferta do Sport pelo meia Jean Carlos

Segundo o portal ge, o Leão tentou contratar o ídolo da torcida do Timbu...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 15:14

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:14

A janela de transferências do futebol brasileiro encerra nesta terça-feira e o Sport tentou levar o meia Jean Carlos, do Náutico.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Segundo o ge, a diretoria do Leão procurou o Timbu e colocou na mesa uma oferta entre R$ 3 a R$ 3,5 milhões. O Náutico rejeitou.
Além da questão dos direitos federativos, o Sport ofereceu um salário mensal de R$ 200 mil ao atleta que é ídolo nos Aflitos.
Multa Rescisória
Se não bastasse a rivalidade entre os clubes, outro ponto que tornou inviável a negociação foi o valor proposto. A multa de Jean Carlos está na casa dos R$ 19 milhões, ou seja, bem superior ao que o Sport se dispôs a pagar.
Sem chance de negócio, Jean Carlos permanece no Náutico onde tem contrato até dezembro de 2024.
Crédito: Meio-campistaéídolodatorcidadosAflitos(TiagoCaldas/CNC

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