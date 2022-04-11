Náutico rejeita oferta do Sport pelo meia Jean Carlos

A janela de transferências do futebol brasileiro encerra nesta terça-feira e o Sport tentou levar o meia Jean Carlos, do Náutico.

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Segundo o ge, a diretoria do Leão procurou o Timbu e colocou na mesa uma oferta entre R$ 3 a R$ 3,5 milhões. O Náutico rejeitou.

Além da questão dos direitos federativos, o Sport ofereceu um salário mensal de R$ 200 mil ao atleta que é ídolo nos Aflitos.

Multa Rescisória

Se não bastasse a rivalidade entre os clubes, outro ponto que tornou inviável a negociação foi o valor proposto. A multa de Jean Carlos está na casa dos R$ 19 milhões, ou seja, bem superior ao que o Sport se dispôs a pagar.

Sem chance de negócio, Jean Carlos permanece no Náutico onde tem contrato até dezembro de 2024.