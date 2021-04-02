Náutico negocia o empréstimo de Wagner Leonardo com o Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Náutico negocia a contratação do zagueiro/lateral Wagner Leonardo, do Santos, até o final da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo site NE45 e confirmada pelo Diário.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm fevereiro, o Santos comunicou o empresário do jogador que via uma negociação com bons olhos para o jogador ganhar mais rodagem. Mesmo assim, Wagner Leonardo participou normalmente das duas semanas de treinos do Santos em Atibaia. Ele, inclusive, pediu para disputar uma posição na zaga e não na lateral.

Em entrevista ao site NE45, o executivo de futebol do Náutico, Ari Barros, despistou sobre a negociação.- Foi um jogador que foi oferecido, assim como tantos outros atletas. Não tem nada fechado, nem negociação. O que existe é que o empresário dele me indicou o atleta e que o Santos também me ofereceu ele há dois meses atrás. O jogador foi oferecido e não avançou em nada - afirmou.