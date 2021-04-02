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futebol

Náutico negocia o empréstimo de Wagner Leonardo com o Santos

Peixe liberou o jogador para sair em busca de ganhar mais minutos em campo...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 11:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Náutico negocia a contratação do zagueiro/lateral Wagner Leonardo, do Santos, até o final da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo site NE45 e confirmada pelo Diário.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEm fevereiro, o Santos comunicou o empresário do jogador que via uma negociação com bons olhos para o jogador ganhar mais rodagem. Mesmo assim, Wagner Leonardo participou normalmente das duas semanas de treinos do Santos em Atibaia. Ele, inclusive, pediu para disputar uma posição na zaga e não na lateral.
Em entrevista ao site NE45, o executivo de futebol do Náutico, Ari Barros, despistou sobre a negociação.- Foi um jogador que foi oferecido, assim como tantos outros atletas. Não tem nada fechado, nem negociação. O que existe é que o empresário dele me indicou o atleta e que o Santos também me ofereceu ele há dois meses atrás. O jogador foi oferecido e não avançou em nada - afirmou.
Wagner Leonardo tem 21 anos, já disputou 18 partidas com a camisa do Santos e seu contrato com o clube termina apenas em 2024.

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