Náutico é líder da Série B, mas perde 100% de aproveitamento

Crédito: Wilson Castro/W9 Press/LancePress!

Fim dos 100% de aproveitamento do Náutico na Série B. Na tarde da última quarta-feira, o Timbu pela primeira vez não saiu de campo com vitória nesta edição do torneio.

Diante do Londrina, o time comandado por Hélio dos Anjos, apresentou uma intensidade abaixo do esperado e ficou no empate sem gols com o Tubarão.

Ao longo do confronto, o Náutico produziu pouco. Na etapa final, mais precisamente nos minutos decisivos, o Timbu tentou encurralar o Londrina, mas desta vez, sem sucesso.