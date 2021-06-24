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futebol

Náutico é líder da Série B, mas perde 100% de aproveitamento

Após vencer cinco jogos, o Timbu ficou no empate diante do Londrina, fora de casa...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 15:45

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 15:45
Crédito: Wilson Castro/W9 Press/LancePress!
Fim dos 100% de aproveitamento do Náutico na Série B. Na tarde da última quarta-feira, o Timbu pela primeira vez não saiu de campo com vitória nesta edição do torneio.
Diante do Londrina, o time comandado por Hélio dos Anjos, apresentou uma intensidade abaixo do esperado e ficou no empate sem gols com o Tubarão.
Ao longo do confronto, o Náutico produziu pouco. Na etapa final, mais precisamente nos minutos decisivos, o Timbu tentou encurralar o Londrina, mas desta vez, sem sucesso.
Apesar de não vencer, algo comum nos últimos tempos, o Náutico permanece na liderança da Série B, com 16 pontos, cinco a mais que o Goiás, o seu perseguidor mais próximo.

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