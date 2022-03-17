Náutico busca empate contra Santa Cruz e garante vaga direta nas semifinais do Pernambucano

Jogando no estádio do Arruda, em Recife, Santa Cruz e Náutico ficaram no empate de 1 a 1, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano de 2022. Os donos da casa saíram na frente com gol de Mateus Anderson, mas os visitantes buscaram a igualdade com Léo Passos.
Com o 2° lugar ao final da primeira fase, o Náutico avança direto para as semifinais e aguarda para saber quem será seu adversário. Enquanto isso, o Santa Cruz agora enfrentará o Caruaru City, em casa, nas quartas de final.COMEÇO MOVIMENTADOApesar de alguns tumultos envolvendo jogadores de ambos os times, o começo de jogo no Arruda foi de muitos movimentos. Até os 20 minutos, as duas equipes criaram chances claras de saírem na frente.
Pelo lado do Náutico, Robinho saiu cara a cara com Klever, mas na hora da finalização acabou pegando mal na bola e mandou por cima. Do outro lado, o Santa Cruz, Rafael Furtado tentou de fora da área, mas parou em defesa do goleiro Lucas Perri.
NÁUTICO CRIA, MAS...Na parte final do primeiro tempo, o Náutico foi mais incisivo no ataque criou boas chances. Jean Carlos foi travado pela defesa em suas tentativas. Enquanto isso, Robinho teve nova chance de frente com Klever e o goleiro acabou levando a melhor.
Do outro lado, quando chegou, o Santa Cruz quase foi letal. Matheuzinho fez lance individual e soltou a bomba de fora da área. A bola explodiu no travessão do Náutico e levou o 0 a 0 para o intervalo.
AÇÃO E REAÇÃOA bola mal voltou a rolar no Arruda e o Santa Cruz saiu na frente. Antes do primeiro minuto, Rafael Furtado foi derrubado por Richard Franco na área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Mateus Anderson colocou os donos da casa na frente.
O gol fez com que o Náutico assumisse o controle do jogo e fizesse forte pressão contra o Santa Cruz. De tanto insistir, o empate veio aos 17 minutos. Ewandro acertou a trave e, na sobra, Léo Passos, que tinha acabado de entrar na vaga de Robinho, empurrou para a rede.
UMA PARA CADA LADOA metade final do segundo tempo ficou marcada pelas poucas ações ofensivas de real perigo para os goleiros. Logo depois de ter sofrido o empate, o Santa Cruz quase empatou, quando Júnior Sergipano conseguiu cabecear bola vinda de cobrança de escanteio. Contudo, Lucas Perri fez a defesa.
Em contrapartida, o Náutico respondeu com Léo Passos, que quase fez o seu segundo gol no jogo. Aos 23 minutos, o atacante apareceu livre, mas acabou furando e facilitou o trabalho de Klever. Assim, o jogo foi encerrado em 1 a 1.FICHA TÉCNICASANTA CRUZ X NÁUTICOLocal: Arruda, em Recife (PE)Data e hora: 16/03/2022 - 21h (de Brasília)Árbitro: Rodrigo Pereira (PE)Assistentes: Clóvis Amaral (PE) e Bruno Vieira (PE)Cartões amarelos: Wagninho, Júnior Tavares, Carlão (Náutico), Matheus Lira (Santa Cruz)Cartões vermelhos: -
GOLS: Mateus Anderson (2'/2°T) (1-0), Léo Passos (17'/2°T) (1-1)
SANTA CRUZ (Técnico: Leston Júnior)Klever; Marcos Martins, Júnior Sergipano, Alex Alves e Dudu Mandai (Ítalo Silva, aos 37'/2°T); Gilberto, Elyeser (Matheus Lira, aos 30'/2°T) e Tarcísio (Esquerdinha, aos 30'/2°T); Matheuzinho (João Cardoso, aos 37'/2°T), Mateus Anderson (João Henrique, aos 30'/2°T) e Rafael Furtado.
NÁUTICO (Técnico: Felipe Conceição)
Lucas Perri; Hereda, Wellington, Carlão e Júnior Tavares; Richardo Franco (Djavan, aos 21'/2°T), Wagninho (Ralph, aos 35'/2°T) e Jean Carlos; Leandro Carvalho (Pedro Vitor, aos 14'/2°T), Ewandro (Amarildo, aos 35'/2°T) e Robinho (Léo Passos, aos 14'/2°T).