Nathan é um dos trunfos para o Fluminense, mesmo com mudanças, manter boa sequência no Carioca

O fato do Fluminense optar por descansar seus titulares nas próximas rodadas do Campeonato Carioca abre mais uma brecha para quem tenta mostrar serviço para o técnico Abel Braga. A esperança tricolor passa neste domingo (13), contra a Portuguesa, no Nilton Santos, passa pelos pés de Nathan. O meio-campista, um dos reforços mais cotados para a temporada, tenta engatar uma esperada sequência de jogos.Cedido pelo Atlético-MG, o jogador de 25 anos chegou a ter um desempenho satisfatório em sua estreia no Fluminense. Contudo, não evitou a derrota por 1 a 0 para o Bangu. Já no confronto com o Madureira, substituiu Yago na etapa final e contribuiu para a melhora da equipe, proporcionando chances para Willian Bigode e Luiz Henrique. Os tricolores conseguiram a vitória por 1 a 0.

Além de tentar acirrar a disputa no setor, Nathan tenta se adequar ao estilo de jogo de Abelão a poucas semanas do Fluminense encarar o Millionarios (COL) pela segunda fase da Copa Libertadores. O treinador tricolor repetirá a formação em 3-5-2, e Nathan terá como companheiros dois jogadores que querem se reafirmar.

Martinelli e Nonato estão cotados para o meio de campo da equipe das Laranjeiras no Nilton Santos. Além disto, Calegari e Cris Silva serão os alas.

Porém, passa por Nathan outra responsabilidade. O Fluminense luta para aumentar seu poder de fogo. São cinco gols marcados, o menor número entre os quatro primeiros colocados no momento. O meio-campista terá de municiar a dupla de ataque ávida pela afirmação.

Jhon Arías aposta na velocidade e na distribuição de jogadas para retomar seu espaço. Já Germán Cano, recém-chegado às Laranjeiras, se empenha corresponder como uma boa cartada para o decorrer da competição.

Embalado pela sequência de quatro vitórias consecutivas (duas seguidas em clássicos), o Fluminense volta suas atenções para assegurar sua capacidade de se manter firme independentemente da mudança de jogadores.