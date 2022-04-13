Nathan agradece São Paulo na chegada ao Coritiba: 'Gratidão'

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o lateral-direito Nathan acertou sua transferência por empréstimo – com opção de compra - para o Coritiba até o final do Estadual de 2023. O garoto se apresentou ao novo clube na última terça-feira e acertou os últimos detalhes do acordo. Janela fechou! Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Durante o seu anúncio, Nathan fez questão de agradecer ao São Paulo pela oportunidade no começo da carreira e sua trajetória nas categorias de base.

- Sou muito grato ao São Paulo por tudo que o clube me proporcionou, pelo jogador que me tornei lá com a formação em Cotia e também no profissional. Fica aqui minha gratidão a todos. Agora sigo para um novo capítulo na minha carreira com muita motivação - disse o jogador. Nathan foi um dos destaques do Tricolor paulista na campanha da Copa São Paulo de 2022. Na equipe profissional, ele atuou no Campeonato Paulista e havia sido inscrito por Rogério Ceni na Sul-Americana. Para ir ao Coxa, ele renovou contrato com o São Paulo até final de 2024.

- Coritiba começa o Brasileiro após conquistar o Estadual e o projeto é muito interessante. Foi isso que me chamou atenção. Vou poder dar continuidade na minha carreira e espero dar meu máximo aqui para podermos conquistar grandes coisas ainda em 2022 – finalizou o lateral.