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futebol

Natal sem descanso! Veja a intensa programação de treinos do Corinthians

Elenco Alvinegro recebeu folga nesta terça-feira (22). No entanto, o resto da semana será de treinamentos para o confronto contra o Botafogo, pelo Brasileirão, no domingo, às 16h...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 17:32

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 17:32

Crédito: Mancini terá quatro dias de treino antes de enfrentar o Fogão (Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Depois de virar a partida e vencer o Goiás por 2 a 1, com gols de Gustavo Silva e Jô, o elenco do Corinthians teve um descanso na terça-feira (22). No entanto, este foi o único dia sem treinos na semana.
Retrospectiva 2020- Corinthians: Fraco no campo, mas com naming rights
Na quarta-feira pela manhã, o grupo irá retornar e se reapresentar no Centro de Treinamentos Dr. Joaquim Grava, quando o Timão inicia a preparação para o confronto de domingo (27), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Corinthians realizará outra sessão de treinos pela manhã.
VEJA A TABELA E SIMULE A RODADA DO BRASILEIRÃONo Natal, o elenco não terá folga e irá novamente ao CT, mas dessa vez, o treinamento será no horário da tarde. Já no sábado, a delegação realizará o último treino em São Paulo pela manhã, antes de embarcar para o Rio de Janeiro.
No confronto do turno, Corinthians e Botafogo empataram por 2 a 2. No momento, os paulistas ocupam a 9º lugar com 36 pontos, e buscam um lugar no G6. Já os cariocas estão na 18ª posição, com 23 pontos, e precisam desesperadamente da vitória para se aproximar dos times fora do Z4.

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