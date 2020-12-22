Natal sem descanso! Veja a intensa programação de treinos do Corinthians

Crédito: Mancini terá quatro dias de treino antes de enfrentar o Fogão (Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Depois de virar a partida e vencer o Goiás por 2 a 1, com gols de Gustavo Silva e Jô, o elenco do Corinthians teve um descanso na terça-feira (22). No entanto, este foi o único dia sem treinos na semana.

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Na quarta-feira pela manhã, o grupo irá retornar e se reapresentar no Centro de Treinamentos Dr. Joaquim Grava, quando o Timão inicia a preparação para o confronto de domingo (27), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Corinthians realizará outra sessão de treinos pela manhã.

VEJA A TABELA E SIMULE A RODADA DO BRASILEIRÃONo Natal, o elenco não terá folga e irá novamente ao CT, mas dessa vez, o treinamento será no horário da tarde. Já no sábado, a delegação realizará o último treino em São Paulo pela manhã, antes de embarcar para o Rio de Janeiro.