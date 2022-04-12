Nas últimas duas edições da Libertadores, Palmeiras tem média de mais de três gols por jogo no Allianz

O Palmeiras volta a jogar em seu estádio pela Libertadores, nesta terça-feira, às 21h30, quando recebe o Independiente Petrolero-BOL, pela fase de grupos do torneio. Nas duas últimas edições, o Verdão tem média de mais de três tentos por partida no Allianz Parque. Promessa de placar elástico nesta noite.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui

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Juntando os torneios de 2020 e de 2021, nos quais foi campeão, o Alviverde anotou 39 gols jogando em sua arena. Tudo isso em apenas 12 partidas, sendo apenas uma delas com público: o 3 a 1 sobre o Guaraní-PAR em 2020.

Em resumo, a média de gols por jogo é de 3,25 no período. Não é à toa que o time saiu de campo apenas duas vezes sem balançar a rede do adversário: contra o River Plate-ARG (0 a 2 pela Liberta-2020) e contra o Atlético-MG (0 a 0 pela Liberta-2021), ambos pela semifinal, mas saiu vencedor no confronto.Foram sete vitórias por três gols ou mais de diferença, sendo quatro goleadas por 5 a 0, uma por 6 a 0 e duas vitórias por 3 a 0. Em uma das duas derrotas nesse período, o Verdão saiu de campo fazendo três gols quando perdeu para o Defensa y Justicia-ARG por 4 a 3, ainda pela fase de grupos da competição.

Durante essa duas edições, houve apenas uma vitória "magra", que aconteceu diante da Universidad Católica-CHI, por 1 a 0, pelas oitavas de final da edição 2021, suficiente para garantir a classificação da equipe para a fase seguinte.

A expectativa é de que o Palmeiras some mais uma goleada nesse retrospecto recente. Diante de um adversário considerado menos tradicional no torneio, pode ser mais uma oportunidade de o Verdão acumular saldo de gols pensando em registrar a melhor campanha da fase de grupos para poder decidir todos os mata-matas (oitavas, quartas e semifinal) no Allianz Parque.

Jogos do Palmeiras pela Libertadores no Allianz Parque desde 2020:

10/3/2020 - Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - Fase de Grupos Libertadores-202030/9/2020 - Palmeiras 5 x 0 Bolívar-BOL - Fase de Grupos Libertadores-2020​21/10/2020 - Palmeiras 5 x 0 Tigre-ARG - Fase de Grupos Libertadores-20202/12/2020 - Palmeiras 5 x 0 Delfin-EQU - Oitavas de final Libertadores-2020​15/12/2020 - Palmeiras 2 x 0 Libertad-PAR - Quartas de final Libertadores-202012/1/2021 - Palmeiras 0 x 2 River Plate-ARG - Semifinal Libertadores-202027/4/2021 - Palmeiras 5 x 0 Del Valle-EQU - Fase de Grupos Libertadores-2021​18/5/2021 - Palmeiras 3 x 4 Defensa-ARG - Fase de Grupos Libertadores-2021​27/5/2021 - Palmeiras 6 x 0 Universitario-PER - Fase de Grupos Liberta-202121/7/2021 - Palmeiras 1 x 0 U. Católica-CHI - Oitavas de final Libertadores-2021​17/8/2021 - Palmeiras 3 x 0 São Paulo - Quartas de final Libertadores-202121/9/2021 - Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - Semifinal Libertadores-2021