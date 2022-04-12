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Nas últimas duas edições da Libertadores, Palmeiras tem média de mais de três gols por jogo no Allianz

Verdão marcou 39 gols nos últimos 12 jogos pela Liberta em sua arena. Período ficou marcado por algumas goleadas...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 08:00

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 08:00

O Palmeiras volta a jogar em seu estádio pela Libertadores, nesta terça-feira, às 21h30, quando recebe o Independiente Petrolero-BOL, pela fase de grupos do torneio. Nas duas últimas edições, o Verdão tem média de mais de três tentos por partida no Allianz Parque. Promessa de placar elástico nesta noite.TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
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GUIA DA LIBERTADORES> Veja a análise dos adversários, onde assistir e tudo sobre o Palmeiras
Juntando os torneios de 2020 e de 2021, nos quais foi campeão, o Alviverde anotou 39 gols jogando em sua arena. Tudo isso em apenas 12 partidas, sendo apenas uma delas com público: o 3 a 1 sobre o Guaraní-PAR em 2020.
Em resumo, a média de gols por jogo é de 3,25 no período. Não é à toa que o time saiu de campo apenas duas vezes sem balançar a rede do adversário: contra o River Plate-ARG (0 a 2 pela Liberta-2020) e contra o Atlético-MG (0 a 0 pela Liberta-2021), ambos pela semifinal, mas saiu vencedor no confronto.Foram sete vitórias por três gols ou mais de diferença, sendo quatro goleadas por 5 a 0, uma por 6 a 0 e duas vitórias por 3 a 0. Em uma das duas derrotas nesse período, o Verdão saiu de campo fazendo três gols quando perdeu para o Defensa y Justicia-ARG por 4 a 3, ainda pela fase de grupos da competição.
Durante essa duas edições, houve apenas uma vitória "magra", que aconteceu diante da Universidad Católica-CHI, por 1 a 0, pelas oitavas de final da edição 2021, suficiente para garantir a classificação da equipe para a fase seguinte.
A expectativa é de que o Palmeiras some mais uma goleada nesse retrospecto recente. Diante de um adversário considerado menos tradicional no torneio, pode ser mais uma oportunidade de o Verdão acumular saldo de gols pensando em registrar a melhor campanha da fase de grupos para poder decidir todos os mata-matas (oitavas, quartas e semifinal) no Allianz Parque.
Jogos do Palmeiras pela Libertadores no Allianz Parque desde 2020:
10/3/2020 - Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - Fase de Grupos Libertadores-202030/9/2020 - Palmeiras 5 x 0 Bolívar-BOL - Fase de Grupos Libertadores-2020​21/10/2020 - Palmeiras 5 x 0 Tigre-ARG - Fase de Grupos Libertadores-20202/12/2020 - Palmeiras 5 x 0 Delfin-EQU - Oitavas de final Libertadores-2020​15/12/2020 - Palmeiras 2 x 0 Libertad-PAR - Quartas de final Libertadores-202012/1/2021 - Palmeiras 0 x 2 River Plate-ARG - Semifinal Libertadores-202027/4/2021 - Palmeiras 5 x 0 Del Valle-EQU - Fase de Grupos Libertadores-2021​18/5/2021 - Palmeiras 3 x 4 Defensa-ARG - Fase de Grupos Libertadores-2021​27/5/2021 - Palmeiras 6 x 0 Universitario-PER - Fase de Grupos Liberta-202121/7/2021 - Palmeiras 1 x 0 U. Católica-CHI - Oitavas de final Libertadores-2021​17/8/2021 - Palmeiras 3 x 0 São Paulo - Quartas de final Libertadores-202121/9/2021 - Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - Semifinal Libertadores-2021
Crédito: DuducomemoraseugolnavitóriadoPalmeiraspor3a0sobreoSãoPaulo,em2021(Foto:AFP

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