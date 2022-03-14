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Nas redes sociais, Reydson e Kawan comemoram estreias no profissional do Botafogo: 'Data inesquecível'

Meninos da base entraram em campo pela primeira vez na equipe profissional no empate por 2 a 2 com o Audax, pela última rodada da Taça Guanabara, em Angra dos Reis ...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 15:07

Publicado em 14 de Março de 2022 às 15:07

O Botafogo entrou em campo com um time repleto de reservas na última rodada da Taça Guanabara diante do Audax, no Estádio Jair Carneiro Toscano de Brito, em Angra dos Reis. Entre os jovens relacionados, dois jogadores tiveram o momento marcante da estreia na equipe profissional: Reydson e Kawan. Ambos utilizaram suas redes sociais para celebrar a data importante e deixar registrado para eternidade. - 13/03/2022 minha estreia pelo profissional do meu BOTAFOGO. Data inesquecível! Primeiramente agradecer a Deus, meus familiares, meu Botafogo e meus empresários por tudo. Sonho de criança realizado! Essa foi pra você, minha rainha! #PorVocêMãe - publicou Reydson.
No esquema montado por Lúcio Flávio, Reydson, que é zagueiro de origem, atuou na lateral-esquerda. Kawan, por sua vez, fez dupla de zaga com Lucas Mezenga. A partida terminou empatada, o que fez com que o Glorioso terminasse a Taça Guanabara na quarta colocação e fosse ultrapassado pelo Vasco.
- 13/03/2022 dia que ficará marcado na minha vida!! Muito feliz em poder ter feito minha primeira partida pelo profissional, gostaria de agradecer a minha família, empresários, amigos e ao Botafogo por confiar no meu trabalho. Espero que seja o primeiro de vários com essa camisa gloriosa, vamos por mais! - publicou Kawan.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Com isso, o Alvinegro medirá forças com o Fluminense pelas semifinais do Campeonato Carioca a partir da próxima segunda-feira, dia 21 (segunda-feira), no Nilton Santos, às 20h. O jogo de volta está marcado para o dia 27 deste mês, um domingo, às 16h.
Crédito: ReydsonfezsuaestreiaentreosprofissionaisdoBotafogocontraoAudax(VítorSilva/Botafogo

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