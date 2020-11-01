Nas redes sociais, Bruno Tubarão confirma que foi caso positivo de Covid-19 no Bragantino

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O caso positivo para o novo coronavírus informado pelo Red Bull Bragantino nesse domingo (1) trata-se do atacante Bruno Tubarão.

Depois das desconfianças rondarem sobre seu nome por conta da ausência na lista de relacionados para o confronto com o Grêmio na próxima segunda (2), o atleta foi as redes sociais e tratou de "sanar" a dúvida.

Bruno acrescentou que, além do teste, outro elemento impeditivo para que ele não seja alternativa válida ao técnico Maurício Barbieri é uma contusão na região da costela.