Nas redes sociais, Bruno Tubarão confirma que foi caso positivo de Covid-19 no Bragantino

O caso positivo para o novo coronavírus informado pelo Red Bull Bragantino nesse domingo (1) trata-se do atacante Bruno Tubarão.
Depois das desconfianças rondarem sobre seu nome por conta da ausência na lista de relacionados para o confronto com o Grêmio na próxima segunda (2), o atleta foi as redes sociais e tratou de "sanar" a dúvida.
Bruno acrescentou que, além do teste, outro elemento impeditivo para que ele não seja alternativa válida ao técnico Maurício Barbieri é uma contusão na região da costela.
Integrando o projeto da multinacional de bebidas energéticas desde a presença no elenco do Red Bull Brasil em 2018, Tubarão chegou ao Braga em 2019 e acumula, desde então, 51 compromissos pelo clube do interior paulista com quatro gols marcados e a conquista do título do Brasileirão da Série B na última temporada.