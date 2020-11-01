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futebol

Nas redes sociais, Bruno Tubarão confirma que foi caso positivo de Covid-19 no Bragantino

Atleta confirmou suspeita existente após a divulgação da lista de relacionados para jogo contra o Grêmio onde ele não apareceu...

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2020 às 18:30
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O caso positivo para o novo coronavírus informado pelo Red Bull Bragantino nesse domingo (1) trata-se do atacante Bruno Tubarão.
Depois das desconfianças rondarem sobre seu nome por conta da ausência na lista de relacionados para o confronto com o Grêmio na próxima segunda (2), o atleta foi as redes sociais e tratou de "sanar" a dúvida.
Bruno acrescentou que, além do teste, outro elemento impeditivo para que ele não seja alternativa válida ao técnico Maurício Barbieri é uma contusão na região da costela.
Integrando o projeto da multinacional de bebidas energéticas desde a presença no elenco do Red Bull Brasil em 2018, Tubarão chegou ao Braga em 2019 e acumula, desde então, 51 compromissos pelo clube do interior paulista com quatro gols marcados e a conquista do título do Brasileirão da Série B na última temporada.

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