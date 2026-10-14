Petróleo e minério fazem o ES liderar o crescimento industrial no país em 2026

O Espírito Santo liderou o crescimento da produção industrial no Brasil entre janeiro e agosto de 2026, com alta de 17,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado ficou acima da média nacional, de 0,8%.





Logo atrás do Espírito Santo no ranking, aparecem Pernambuco, que registrou crescimento de 13,9%, e Mato Grosso do Sul, com avanço de 7,1%.





Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), compilados pelo Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).





O desempenho capixaba foi puxado principalmente pela indústria extrativa, que acumulou crescimento de 26,5% nos oito primeiros meses do ano. O avanço está relacionado ao aumento da produção de petróleo, gás natural e pelotas de minério de ferro, atividades que têm peso importante na estrutura industrial do Estado.