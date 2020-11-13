Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nas escolhas e nos bastidores, Ceni se aproxima das lideranças do Flamengo

Em seus primeiros dias como técnico do Flamengo, Rogério Ceni procurou os líderes do elenco rubro-negro e, na escolha dos titulares, mostrou confiança nos mais experientes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 15:31

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 15:31

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Rogério Ceni fez sua estreia pelo Flamengo um dia depois de ser apresentado, portanto, o técnico está conhecendo o elenco e o ambiente do clube enquanto inicia seu trabalho em campo. Nestes primeiros dias no CT do Ninho do Urubu - onde está hospedado -, o treinador se aproximou das lideranças do grupo - os técnicos ou os de personalidade. As escolhas por Diego Alves e Willian Arão como titulares na última quarta-feira, contra o São Paulo, são mostras disso.
Nestes casos, a hierarquia foi respeitada pelo recém-chegado comandante. Diego Alves voltou à meta após Hugo Souza, em decorrência da lesão do camisa 1, ser acionado por Domènec Torrent e corresponder bem. Já no meio, Arão foi o escolhido para atuar ao lado de Gerson, enquanto Thiago Maia ficou no banco. A aproximação dos líderes, contudo, também aconteceu no dia a dia.
Rogério Ceni procurou conversar com outros líderes, como Diego Ribas e Filipe Luís, que atualmente estão lesionados, entre outros atletas, como informou inicialmente o site "UOL". Foi a partir destes contatos que o treinador identificou que os jogadores aprovaram o retorno da metodologia e do estilo de jogo desenvolvido pelo Mister Jorge Jesus, como confirmou em entrevista.Nesta sexta-feira, Rogério Ceni comanda a terceira atividade no gramado do CT, já visando o confronto com o Atlético-GO, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para às 21h30, e será o segundo do treinador.
Com a decisão por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, na próxima quarta no Morumbi, a tendência é de que Rogério Ceni faça alterações pontuais na escalação do Flamengo - a qual será definida no sábado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados