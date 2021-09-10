Napoli x Juventus: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Serie A

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

Neste sábado, o Napoli vai enfrentar a Juventus em partida válida pela terceira rodada da Serie A. O Napoli segue 100% na competição com duas vitórias, enquanto a Juventus só conquistou 1 ponto neste início de campeonato. O confronto, no Estádio Diego Armando Maradona, está previsto para às 13:00 (horário de Brasília).

> Confira a tabela e os jogos do Campeonato ItalianoNAPOLIO Napoli venceu as duas primeiras rodadas do campeonato e está invicto até agora. A equipe terá seu primeiro grande desafio na competição contra a Juventus, já que nas duas primeiras partidas o Napoli venceu adversários considerados inferiores. O Napoli busca vencer em casa para manter o ótimo aproveitamento.

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JUVENTUSA Juventus conquistou somente 1 ponto nessas duas primeiras rodadas do campeonato e, por isso, entra em campo pressionada por uma vitória. O técnico Massimiliano Allegri vai poder contar com o retorno de Cuadrado e Dybala à equipe para buscar os três pontos fora de casa.FICHA TÉCNICA

Napoli x JuventusSerie A - 3º rodada

Data e horário: 11/09/2021, às 13:00h (de Brasília)Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli (ITA)Árbitro: Massimiliano Irrati Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

NAPOLI (Técnico: Luciano Spalletti)Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mário Rui; Fabián Ruiz, Ounas e Elmas; Politano, Insigne e Lozano.

Desfalques: Nenhum.

JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci e De Sciglio; Bernardeschi, Locatelli, McKennie e Kulusevski; Dybala e Morata.