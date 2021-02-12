Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Napoli x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

Confronto válido pela 22ª rodada é vital para equipes que ainda não conseguiram se provar completamente no Italiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 16:23

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 16:23

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Neste sábado, Napoli e Juventus se enfrentam no Stadio Diego Armando Maradona, às 14h (de Brasília). Válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, a partida é vital para duas equipes que buscam melhorar o seu desempenho no torneio.
Veja a tabela do ItalianoO Napoli chega ao confronto contra a Juventus após uma eliminação na Copa da Itália, quando a equipe perdeu por 3 a 1 nas semifinais para a Atalanta. Com isso, o time só tem o Campeonato Italiano como via para o restante da temporada.
Na sexta colocação do Italiano, o Napoli enfrenta uma grande dificuldade de engrenar no torneio. Dessa maneira, a classificação para uma competição europeia é vital, mas segue sendo um grande desafio no momento para o time do Napoli.
A Juventus, por sua vez, ocupa a terceira colocação do Italiano, e busca se aproximar de Milan e Inter, que estão na briga pelo título. Ainda assim, a eliminação sobre a Inter na Copa da Itália levanta os visitantes deste sábado para a vitória.
- Temos de deixar o jogo da Supercopa para trás, esperamos outra equipa do Napoli. Não acredito que estejam em crise, têm excelentes jogadores. Temos que trazer para casa os três pontos - disse Bonucci, zagueiro da Juventus.FICHA TÉCNICANapoli x Juventus
Data e horário: 13/02/2021, às 14h (de Brasília)Local: Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)Árbitro: Daniele DoveriAssistentes: Alessandro Giallatini e Fabiano PretiOnde assistir: Band, Estádio TNT Sports, RAI Italia e Fanatiz
NAPOLI (Treinador: Gennaro Gattuso)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mário Rui; Demme, Bakayoko e Zielinski; Lozano, Insigne e Petagna.
Desfalques: Koulibaly, Ghoulam, Manolas e Mertens (lesionados).
JUVENTUS (Treinador: Andrea Pirlo)Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo; Bentancur, Rabiot, McKennie e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Arthur e Dybala (lesionados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados