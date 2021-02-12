Napoli x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

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Neste sábado, Napoli e Juventus se enfrentam no Stadio Diego Armando Maradona, às 14h (de Brasília). Válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, a partida é vital para duas equipes que buscam melhorar o seu desempenho no torneio.

Veja a tabela do ItalianoO Napoli chega ao confronto contra a Juventus após uma eliminação na Copa da Itália, quando a equipe perdeu por 3 a 1 nas semifinais para a Atalanta. Com isso, o time só tem o Campeonato Italiano como via para o restante da temporada.

Na sexta colocação do Italiano, o Napoli enfrenta uma grande dificuldade de engrenar no torneio. Dessa maneira, a classificação para uma competição europeia é vital, mas segue sendo um grande desafio no momento para o time do Napoli.

A Juventus, por sua vez, ocupa a terceira colocação do Italiano, e busca se aproximar de Milan e Inter, que estão na briga pelo título. Ainda assim, a eliminação sobre a Inter na Copa da Itália levanta os visitantes deste sábado para a vitória.

- Temos de deixar o jogo da Supercopa para trás, esperamos outra equipa do Napoli. Não acredito que estejam em crise, têm excelentes jogadores. Temos que trazer para casa os três pontos - disse Bonucci, zagueiro da Juventus.FICHA TÉCNICANapoli x Juventus

Data e horário: 13/02/2021, às 14h (de Brasília)Local: Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)Árbitro: Daniele DoveriAssistentes: Alessandro Giallatini e Fabiano PretiOnde assistir: Band, Estádio TNT Sports, RAI Italia e Fanatiz

NAPOLI (Treinador: Gennaro Gattuso)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mário Rui; Demme, Bakayoko e Zielinski; Lozano, Insigne e Petagna.

Desfalques: Koulibaly, Ghoulam, Manolas e Mertens (lesionados).

JUVENTUS (Treinador: Andrea Pirlo)Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo; Bentancur, Rabiot, McKennie e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.