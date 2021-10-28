Napoli vence o Bologna e volta à liderança do Campeonato Italiano

Nesta quinta-feira, o Napoli voltou à liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Bologna por 3 a 0 em partida válida pela décima rodada da competição. Com gols de Fabián Ruiz e Lorenzo Insigne, a equipe volta ao topo da tabela.
ABRIU O PLACARO Napoli conseguiu demonstrar um futebol melhor no início da primeira etapa, e já abriu o placar aos dezoito minutos de partida. A equipe da casa foi ao campo de ataque para marcar com assistência de Eljif Elmas para o gol de Fabián Ruiz.
AMPLIOUPerto do fim do primeiro tempo, o Napoli encontrou mais uma oportunidade de ampliar a sua vantagem, agora em pênalti cometido pelo Bologna aos 39 minutos. Dois minutos depois, na cobrança, Lorenzo Insigne acertou a cobrança e fez o seu gol.
MAIS UM PÊNALTICom uma boa vantagem no placar, o Napoli aproveitou o início da segunda etapa para ampliar o resultado. O Bologna cometeu mais um pênalti e, aos 17 minutos da parte final, o time napolitano conseguiu fazer mais um gol com Lorenzo Insigne.
BOLOGNA POUCO FAZDurante todo o jogo, o Bologna não conseguiu criar perigo para o Napoli, e precisou se defender contra a equipe mandante, sem ser eficiente em suas tentativas. No ataque, os visitantes não foram eficazes, e chegaram longe de marcar.
SEQUÊNCIAO Napoli enfrenta o Salernitana às 14h (de Brasília) deste domingo. O Bologna, por sua vez, atua contra o Cagliari às 16:45h (de Brasília) desta segunda-feira.