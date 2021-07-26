Napoli busca a contratação do meio-campista Xherdan Shaqiri, do Liverpool

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Segundo SkySports, rede esportiva de televisão do Reino Unido, o Napoli está interessado na contratação do meio-campista suíço Xherdan Shaqiri, que pertence ao Liverpool. A equipe italiana, porém, pode enfrentar uma grande concorrência nesta janela.

Veja a tabela do ItalianoO Liverpool pode vender Xherdan Shaqiri para o Napoli nesta janela de transferências. Segundo a SkySports, a equipe italiana busca a contratação do meio-campista suíço nesta janela de transferências para reforçar o seu elenco na temporada.

O Napoli, porém, enfrentará uma grande concorrência para obter o meio-campista nesta temporada. Equipes como a Lazio, o Villarreal e o Sevilla também estão interessados em assinar com o jogador suíço nesta janela de transferências.

Contratado junto ao Stoke City por 14,7 milhões de euros em julho de 2018, Shaqiri não é titular do Liverpool, mas é uma peça importante para o elenco. O jogador foi destaque da Suíça na última edição da Eurocopa ao parar nas quartas de final.