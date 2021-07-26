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futebol

Napoli busca a contratação do meio-campista Xherdan Shaqiri, do Liverpool

Meio-campista suíço do Liverpool foi destaque de seu país na Eurocopa, e agora é alvo do Napoli na janela de transferências...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 19:41
Crédito: AFP
Segundo SkySports, rede esportiva de televisão do Reino Unido, o Napoli está interessado na contratação do meio-campista suíço Xherdan Shaqiri, que pertence ao Liverpool. A equipe italiana, porém, pode enfrentar uma grande concorrência nesta janela.
Veja a tabela do ItalianoO Liverpool pode vender Xherdan Shaqiri para o Napoli nesta janela de transferências. Segundo a SkySports, a equipe italiana busca a contratação do meio-campista suíço nesta janela de transferências para reforçar o seu elenco na temporada.
O Napoli, porém, enfrentará uma grande concorrência para obter o meio-campista nesta temporada. Equipes como a Lazio, o Villarreal e o Sevilla também estão interessados em assinar com o jogador suíço nesta janela de transferências.
Contratado junto ao Stoke City por 14,7 milhões de euros em julho de 2018, Shaqiri não é titular do Liverpool, mas é uma peça importante para o elenco. O jogador foi destaque da Suíça na última edição da Eurocopa ao parar nas quartas de final.
Xherdan Shaqiri tem contrato com a equipe do Liverpool até o final do mês de junho de 2022. Segundo o site Transfermarkt, especializado no mercado da bola, o meio-campista suíço está avaliado em 12 milhões de euros (R$ 73,4 milhões de reais na cotação atual da moeda).
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