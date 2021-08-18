'Não tenho medo de botar molecada para jogar', ressalta Luxemburgo após triunfo sobre o Náutico

Vanderlei Luxemburgo fez muitas mudanças no Cruzeiro durante o embate com o Náutico. O treinador apostou na juventude na etapa final de jogo e teve a recompensa com o gol de Thiago, que garantiu os três pontos para o time mineiro, que encerrou o turno da Série B na 14ª colocação, com 21 pontos, 10 a menos que o quarto colocado, o Goiás. Luxa disse que não tem medo de colocar a molecada para jogar e ajudar o time celeste, que está invicto com o comandante, sendo dois empates e duas vitórias, ambas fora de casa, faltando ainda conseguir um triunfo em casa. Aproveitando a vitória, Luxemburgo se posicionou de forma positiva quanto ao futuro da equipe no campeonato, dizendo com ênfase que se não fosse para brigar pelo acesso, não estaria no clube. Confira nos vídeos da matéria. Luxa tem apostado em um discurso otimista para manter a Raposa focada em reagir na Série B-(Bruno Haddad/Cruzeiro)