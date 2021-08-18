Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Não tenho medo de botar molecada para jogar', ressalta Luxemburgo após triunfo sobre o Náutico
futebol

'Não tenho medo de botar molecada para jogar', ressalta Luxemburgo após triunfo sobre o Náutico

O treinador do Cruzeiro também foi enfático no discurso otimista de que não estaria na Toca da Raposa se não fosse para brigar pelo acesso à Série A...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 18:39
Vanderlei Luxemburgo fez muitas mudanças no Cruzeiro durante o embate com o Náutico. O treinador apostou na juventude na etapa final de jogo e teve a recompensa com o gol de Thiago, que garantiu os três pontos para o time mineiro, que encerrou o turno da Série B na 14ª colocação, com 21 pontos, 10 a menos que o quarto colocado, o Goiás. Luxa disse que não tem medo de colocar a molecada para jogar e ajudar o time celeste, que está invicto com o comandante, sendo dois empates e duas vitórias, ambas fora de casa, faltando ainda conseguir um triunfo em casa. Aproveitando a vitória, Luxemburgo se posicionou de forma positiva quanto ao futuro da equipe no campeonato, dizendo com ênfase que se não fosse para brigar pelo acesso, não estaria no clube. Confira nos vídeos da matéria. Luxa tem apostado em um discurso otimista para manter a Raposa focada em reagir na Série B-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados