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'Não temos relato grave': Após tensão no CT do Flamengo, Marcos Braz comenta protesto de torcedores

Depois de apresentar Santos e Ayrton Lucas, dirigente esclareceu fatos sobre a turbulência na manhã desta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 16:23

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 16:23

Pressionado no cargo de vice-presidente de futebol, Marcos Braz conversou com a imprensa após as apresentações do lateral-esquerdo Ayrton Lucas e do goleiro Santos, os mais recentes dos cinco reforços do Flamengo para 2022. O dirigente comentou sobre os protestos dos torcedores em frente ao CT na manhã desta sexta-feira, a fase da equipe de Paulo Sousa e da pressão - interna e externa - em cima da diretoria.- Em relação às ações do lado de fora do CT, a gente não tem, por enquanto, nenhum relato dos jogadores. A Polícia Militar está ali fora desde cedo junto com alguns seguranças do clube. A própria segurança dará uma analisada e posteriormente, com calma, a gente irá ver o que vai acontecer. Não estou dizendo, em nenhum momento, que isso é natural, normal. Apenas não temos um relato grave. Com calma e na hora certa vou falar sobre o assunto - comenta o VP de futebol.
Braz ainda aproveitou a ocasião para reforçar a confiança no trabalho do treinador português, uma vez que acompanha a rotina de trabalho.
- Desde Portugal a gente tem um relacionamento direito. A confiança no técnico, como toda a comissão técnica é bem clara, exposta. Agora, quando a bola não entra têm questionamentos de tudo quanto é lado - completou.
Crédito: Brazdissequenãohouvenenhumrelatograveatéomomento(Foto:Reprodução/LANCE!TV

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