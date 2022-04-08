'Não temos relato grave': Após tensão no CT do Flamengo, Marcos Braz comenta protesto de torcedores

Pressionado no cargo de vice-presidente de futebol, Marcos Braz conversou com a imprensa após as apresentações do lateral-esquerdo Ayrton Lucas e do goleiro Santos, os mais recentes dos cinco reforços do Flamengo para 2022. O dirigente comentou sobre os protestos dos torcedores em frente ao CT na manhã desta sexta-feira, a fase da equipe de Paulo Sousa e da pressão - interna e externa - em cima da diretoria.- Em relação às ações do lado de fora do CT, a gente não tem, por enquanto, nenhum relato dos jogadores. A Polícia Militar está ali fora desde cedo junto com alguns seguranças do clube. A própria segurança dará uma analisada e posteriormente, com calma, a gente irá ver o que vai acontecer. Não estou dizendo, em nenhum momento, que isso é natural, normal. Apenas não temos um relato grave. Com calma e na hora certa vou falar sobre o assunto - comenta o VP de futebol.