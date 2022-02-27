'Não podemos pensar no Carnaval antes de ganhar', cobra Paulo Sousa após má atuação do Flamengo

O Flamengo deixou a desejar neste domingo de Carnaval, quando ficou no empate em 2 a 2 com o Resende, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Aliás, Paulo Sousa citou o próprio período festivo para fazer cobranças externas ao elenco, em entrevista coletiva após a partida:

- Mentalidade. Esse é o primeiro motivo (para as falhas nos gols sofridos). Tive a sensação de que no aquecimento a intensidade não tinha sido a melhor. O que queremos é o que apresentamos nos últimos minutos. Pressionar, buscar a bola, tentar o gol sempre. Tivemos a mentalidade certa e isso é o que quero do começo ao fim. Não podemos pensar no Carnaval antes de ganhar os nossos jogos. Temos de ganhar o jogo e depois nos divertir - disse Paulo Sousa.

> Veja a tabela do Cariocão

Sobre a possibilidade reforços, a resposta não contou com nomes:

- Desde que nos reunimos em Lisboa, sabem perfeitamente as ideias do que acredito, e elas se mantêm. Sabem o que precisamos para os nossos objetivos. Estou confiante de que eles o farão (contratação).

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

Deficiência nas finalizações- Repetição, a nível técnico. E procuramos, mesmo quando temos jogo no meio da semana, ter momentos para podermos ter um volume de trabalho de finalização. Uma das coisas que nos faltou bastante na primeira etapa: eles fizeram marcação individual, e ficamos estáticos. A entrada do Arrasca nos deu mais mobilidade e criou espaços para termos mais profundidade. Repito o que disse nas outras vezes: precisamos ter uma melhor mentalidade. Precisamos de fome para fazer gol. Precisamos crescer, e vamos trabalhar em cima dessa agressividade e mentalidade certas.