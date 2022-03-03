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Não para por aí! Palmeiras conquista a Recopa e já parte para uma série de 'decisões' no Paulistão

Mês de março, que acabou de começar, promete ser ainda mais pesado. Mesmo com uma taça na mão, o Verdão não terá descanso, passará por clássicos e, talvez, mata-matas...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 06:00

Publicado em 03 de Março de 2022 às 06:00

O torcedor do Palmeiras pode até pensar "ufa, mais um título para conta", mas esse alívio vai durar pouco tempo, tanto na arquibancada quanto no elenco. Isso porque o time terá um mês de março daqueles pela frente, com clássicos, jogo decisivos e talvez mata-matas, tudo pelo Campeonato Paulista de 2022. Descanso? Nem pensar! Serão cinco partidas em 15 dias, uma maratona.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
Conquistar mais uma taça é um sentimento de muita alegria e de ver cumprido. No entanto, no futebol isso só acontece quando o troféu vem logo antes das férias, porque em outras ocasiões, esse privilégio não existe. Esse é o caso da Palmeiras, que disputou sua segunda decisão neste ano e já levou um título para sua estante. Mas o ano é longo e daqui a pouco já tem "pedreira".
Embora o campeonato estadual não seja o mais importante dos torneio, é melhor evitar qualquer eliminação precoce e derrotas para rivais. É por esse tipo de desafio que o Verdão vai passar neste mês. Além de brigar pela classificação para as quartas de final, que não está fácil, o time terá nada menos do que três clássicos seguidos e ainda o Red Bull Bragantino.Antes dessa sequência, o Alviverde ainda recebe o Guarani, neste domingo, no Allianz Parque. Apesar de ser o adversário, teoricamente, menos complicado, vencer essa partida é essencial para chegar nos clássicos sem tanta pressão. Serão cinco jogos para conquistar oito pontos. É essa a conta que o Palmeiras faz para se garantir na próxima fase do Paulistão. Com três vitórias nesses duelos, a equipe de Abel Ferreira não só terá a vaga, mas também a liderança.
É claro que conquistar esses pontos é importante, pois é isso que levará o time para as quartas de final para seguir brigando por mais um título, mas todos sabem que os clássicos são pequenas "finais" dentro de um campeonato. Uma derrota pode significar muito mais do que não ganhar os três pontos.
Os rivais estarão loucos para tirar uma casquinha do campeão da Libertadores, vice-mundial e campeão da Recopa e os alviverdes não menos empolgados para poderem se afirmar em cima desses grandes e históricos adversários.
Então o resumo é este: nem bem o Palmeiras sai de mais uma decisão, com título, e já terá uma maratona de outros jogos decisivos para encarar. E se tudo der certo, daqui mais ou menos um mês, o clube estará novamente disputando uma taça: a do Paulistão-2022. Está preparado para mais uma, palmeirense?
Datas do Palmeiras em março:
6/3 - Palmeiras x Guarani10/3 - São Paulo x Palmeiras​13/3 - Palmeiras x Santos17/3 - Palmeiras x Corinthians20/3 - Red Bull Bragantino x Palmeiras
Crédito: PalmeirasvenceuaRecopa,masasdecisõesnãoparamporaí(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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