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futebol

'Não jogamos para servir apenas um atleta', diz Tuchel sobre Lukaku

Treinador alemão foi questionado sobre o aproveitamento do atacante belga no Chelsea...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 12:57

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 12:57

As últimas semanas no Chelsea foram tomadas pela discussão entre Thomas Tuchel e Romelu Lukaku. Após alguns dias de paz nos bastidores do clube, o assunto voltou à tona depois de uma forte declaração do treinador. Questionado sobre o atacante, o alemão afirmou que não joga em prol do belga.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid
- Esperávamos mais de todos os nossos jogadores ofensivos no último jogo, devíamos ter feito mais contra o City. Ele é um jogador-chave, por isso haverá sempre pressão, mas não mais do que a que ele coloca em si próprio. Temos de encontrar um equilíbrio entra a pressão e o estar relaxado para jogar - disse, antes de emendar:
+ Argélia perde para Guiné Equatorial e encerra invencibilidade de 35 jogos
- Não fazemos tudo para apenas um jogador. Queremos que ele seja fundamental, mas para mim essa abordagem é errada, porque é um esporte coletivo, não é sobre dez jogadores a apoiar um. Os jogadores estão aqui para servir a equipe, este é princípio básico e isso não vai mudar - completou o técnico em coletiva.
Crédito: TucheleLukakutrocaramfarpasnasúltimassemanasnoChelsea(OLISCARFF/AFP

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