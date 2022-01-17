'Não jogamos para servir apenas um atleta', diz Tuchel sobre Lukaku

As últimas semanas no Chelsea foram tomadas pela discussão entre Thomas Tuchel e Romelu Lukaku. Após alguns dias de paz nos bastidores do clube, o assunto voltou à tona depois de uma forte declaração do treinador. Questionado sobre o atacante, o alemão afirmou que não joga em prol do belga.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid

- Esperávamos mais de todos os nossos jogadores ofensivos no último jogo, devíamos ter feito mais contra o City. Ele é um jogador-chave, por isso haverá sempre pressão, mas não mais do que a que ele coloca em si próprio. Temos de encontrar um equilíbrio entra a pressão e o estar relaxado para jogar - disse, antes de emendar:

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- Não fazemos tudo para apenas um jogador. Queremos que ele seja fundamental, mas para mim essa abordagem é errada, porque é um esporte coletivo, não é sobre dez jogadores a apoiar um. Os jogadores estão aqui para servir a equipe, este é princípio básico e isso não vai mudar - completou o técnico em coletiva.