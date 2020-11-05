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'Não fizemos o jogo que tentamos fazer', diz Luan Peres após eliminação do Santos

Peixe perde por 1 a 0 para o Ceará, fora de casa, e é desclassificado nas oitavas de final da Copa do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 22:11

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 22:11

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Luan Peres admitiu que o Santos não mereceu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe foi eliminado nas oitavas de final da competição ao perder por 1 a 0 para o Ceará, nesta quarta-feira (04), no estádio do Castelão, em Fortaleza.
- Não fizemos o jogo que a gente tentou fazer. Criamos chances no primeiro tempo, poderíamos fazer o gol, não fizemos e em uma bola eles fizeram - disse o jogador em entrevista ao SporTV na saída de campo. Para o camisa 14, os atletas santistas sentiram a carga excessiva de jogos no segundo tempo.
- Acho que a gente criou chances. Primeiro a gente foi bem, finalizações, mas não conseguimos fazer um gol. No final, bateu o cansaço na equipe inteira - pontuou o defensor.
Ao fim do jogo, o atacante Marinho foi para cima do árbitro Leandro Pedro Vuaden bastante revoltando. No entanto, Luan não acredita que a arbitragem tenha influenciado na desclassificação do Peixe.
- Arbitragem não influenciou o resultado. Eles ganharam na bola - afirmou Peres.
Fora da Copa do Brasil, o Santos terá apenas o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em seu calendário. No Brasileirão, o Peixe é o quinto colocado, já na competição sul-americana o Alvinegro está nas oitavas de final, onde enfrenta a LDU nos dias 24 de novembro e 01º de dezembro.

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