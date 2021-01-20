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'Não é vergonha', diz Zidane sobre eliminação do Real Madrid para time da terceira divisão na Copa do Rei

Comandante do Real Madrid assume responsabilidade em eliminação, diz que jogadores também têm culpa, e fala sobre possível demissão: 'O que tiver que acontecer, acontecerá'...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 20:45

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 20:45

Crédito: Reprodução / RFEF
A eliminação do Real Madrid para o Alcoyano, da terceira divisão espanhola, na Copa do Rei, não foi uma "vergonha" para o técnico Zinédine Zidane. Após a derrota na prorrogação, o comandante merengue concedeu entrevista coletiva e disse que este acontecimento "faz parte do futebol".
+ Veja a tabela da La Liga- Isto é futebol. É muito difícil porque jogamos contra um time da terceira divisão e tínhamos que ganhar a partida, mas não foi assim. Mas não é uma vergonha. Pode acontecer, acontece. São coisas que acontecem na carreira de um futebolista. Assumo a responsabilidade e vamos seguir trabalhando. Não vamos enlouquecer - disse Zizou.
+ Conheça os times que disputarão o Mundial de Clubes 2020 e os seus destaques
Perguntado se teme ser demitido, o francês tentou minimizar, mas afirmou que "o que tiver que acontecer, acontecerá". Zidane também disse que a culpa não é só sua, mas também dos jogadores.
- Quando perde sempre se fala (sobre demissão). Assumo a responsabilidade e o que tiver que acontecer, acontecerá. Estou muito tranquilo, os jogadores querem ganhar as partidas. Eles tentam, mas às vezes acontecem coisas diferentes. Todos temos que assumir - completou.

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