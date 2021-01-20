'Não é vergonha', diz Zidane sobre eliminação do Real Madrid para time da terceira divisão na Copa do Rei

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A eliminação do Real Madrid para o Alcoyano, da terceira divisão espanhola, na Copa do Rei, não foi uma "vergonha" para o técnico Zinédine Zidane. Após a derrota na prorrogação, o comandante merengue concedeu entrevista coletiva e disse que este acontecimento "faz parte do futebol".

+ Veja a tabela da La Liga- Isto é futebol. É muito difícil porque jogamos contra um time da terceira divisão e tínhamos que ganhar a partida, mas não foi assim. Mas não é uma vergonha. Pode acontecer, acontece. São coisas que acontecem na carreira de um futebolista. Assumo a responsabilidade e vamos seguir trabalhando. Não vamos enlouquecer - disse Zizou.

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Perguntado se teme ser demitido, o francês tentou minimizar, mas afirmou que "o que tiver que acontecer, acontecerá". Zidane também disse que a culpa não é só sua, mas também dos jogadores.