'Não é uma surpresa. Jesus nunca escondeu que gostaria de voltar ao Flamengo', diz jornalista português

Vistas como "troco" por dirigentes do Flamengo, as declarações de Jorge Jesus sobre querer voltar ao Flamengo e pitacos acerca do time de Paulo Sousa, entre outros temas, ecoaram na imprensa portuguesa, cuja repercussão tem sido significativa nos principais veículos. Em entrevista ao LANCE!, André Zeferino, jornalista do "Record", afirmou que não vê com surpresa as palavras do Mister. E explica os motivos, além de comentar as impressões locais:- As palavras de Jorge Jesus estão sendo mal vistas pela maioria das pessoas. Basta circular pelas redes sociais e percebe-se que os portugueses não estão a compreender o porquê de o treinador ter dado estas declarações. O fato de de estar se oferecendo a um clube que tem treinador, e que, além do mais, é português, não está sendo bem recebido. Agora, uma coisa também é verdade, desde que saiu, Jorge Jesus nunca escondeu que gostaria de voltar ao Flamengo, e está a fazer por isso - falou o lusitano Zeferino, emendando:

- As declarações acabam por não ser uma surpresa total. Bem sabemos como funciona o mundo do futebol, e já vários treinadores falaram sobre este tipo de posturas dentro da classe. Assim, e olhando também para o perfil de Jorge Jesus, acaba por não ser uma surpresa. Esta é a sua forma de ser, há quem goste, quem não goste, mas este é o Jorge Jesus.O tópico da entrevista de Jorge Jesus, concedida ao blog do jornalista Renato Maurício Prado, no "UOL", mais destacada nos sites esportivos de Portugal refere-se à forma como JJ saiu do Benfica no final de dezembro de 2021. Explica-se pela proximidade.

Mas as declarações de Jesus a respeito do interesse de retornar ao Fla também têm um espaço considerável, tanto no "Record", quanto no "A Bola" e "O Jogo", outros veículos portugueses relevantes.

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"O Jogo" chega a destacar, em local nobre de sua versão digital, que Jorge Jesus lamentou que pormenores tenham sido publicados, mas que não negou tais palavras a respeito do rendimento da equipe de Paulo Sousa, por exemplo - segundo apuração do site "ge".

- Neste jantar (na casa de Kleber Leite), me perguntaram se eu voltaria para o Flamengo. Eu apenas disse que preciso resolver a minha vida até ao dia 20. Isso apareceu na mídia. E eu não posso me justificar. Mas foi isso que eu disse".