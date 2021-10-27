Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Não é só no Flamengo! Lesão de Pedri causa tensão interna no Barcelona

Meia é tratado como uma das principais peças do elenco dirigido por Ronald Koeman, mas está afastado dos gramados por lesão. Comissão técnica quer contar com o jogador...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 13:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 13:15
Crédito: THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFP
Se no Flamengo há uma tensão interna por conta da lesão no joelho do atacante Pedro, no Barcelona a situação também não é de harmonia. O jornal "As" revelou que há um estresse entre a comissão técnica e os serviços médicos do clube culé por conta da ausência do meia Pedri, lesionado.Na última terça-feira, antes do treino pela manhã dos jogadores, houve uma discussão entre Alfred Schreuder, auxiliar do técnico Ronald Koeman, e Juanjo Brau, responsável pelo setor de fisioterapia da equipe catalã. O holandês reclamou de um novo contratempo com o jovem e recebeu como justificativa uma questão de azar do atleta.
> Veja a tabela da La Liga
O membro dos serviços médicos do Barcelona chegou a culpar o gramado de futebol como um dos responsáveis pela lesão de Pedri. A discussão abriu a caixa de pandora e a carga de tensão que vive o clube blaugrana neste momento, apesar da imagem vendida transparecer que não há nenhum problema no clube.
Na última sexta-feira, o treinador Ronald Koeman teve uma reunião com os médicos da equipe, o que evidencia há existência desse problema. E essa questão deve ser resolvida pelo persidente Joan Laporta, que pode entrar em cena a qualquer momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados