Não é só no Flamengo! Lesão de Pedri causa tensão interna no Barcelona

Crédito: THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFP

Se no Flamengo há uma tensão interna por conta da lesão no joelho do atacante Pedro, no Barcelona a situação também não é de harmonia. O jornal "As" revelou que há um estresse entre a comissão técnica e os serviços médicos do clube culé por conta da ausência do meia Pedri, lesionado.Na última terça-feira, antes do treino pela manhã dos jogadores, houve uma discussão entre Alfred Schreuder, auxiliar do técnico Ronald Koeman, e Juanjo Brau, responsável pelo setor de fisioterapia da equipe catalã. O holandês reclamou de um novo contratempo com o jovem e recebeu como justificativa uma questão de azar do atleta.

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O membro dos serviços médicos do Barcelona chegou a culpar o gramado de futebol como um dos responsáveis pela lesão de Pedri. A discussão abriu a caixa de pandora e a carga de tensão que vive o clube blaugrana neste momento, apesar da imagem vendida transparecer que não há nenhum problema no clube.