‘Não é hora de falar sobre isso’, diz Xavi sobre interesse do Barcelona em Lewandowski

O nome de Lewandowski vem circulando no mercado, uma vez que seu contrato com o Bayern de Munique, que vai até 2023, ainda não foi renovado. Nesta segunda-feira, o canal polonês ‘TVP Sport’ deu que o Barcelona havia acertado com o atacante. O técnico Xavi, porém, não quis falar sobre o assunto.> Barcelona busca contratação de zagueiro convocado por Tite
- Compreendo a pergunta, mas não é hora de falar sobre isso. Ele é um grande jogador, mas temos que nos concentrar no jogo de amanhã - disse o técnico Xavi, que se prepara para encarar o Frankfurt pela Liga Europa.
Na atual temporada, Lewandowski é o grande nome do Bayern de Munique novamente. Em 39 partidas disputadas entre Bundesliga e Champions League, o camisa nove já anotou 45 gols e contribuiu com quatro assistências.