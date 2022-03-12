  • Não deu! Com reservas, Fluminense só empata com o Boavista pelo Carioca e quebra sequência vitoriosa
Não deu! Com reservas, Fluminense só empata com o Boavista pelo Carioca e quebra sequência vitoriosa

Tricolor teve chances, mas deixou a desejar nas finalizações; time do técnico Abel Braga enfrenta o quarto colocado na tabela pela semifinal, no próximo sábado...
LanceNet

12 mar 2022 às 18:03

Publicado em 12 de Março de 2022 às 18:03

O Fluminense empatou com o Boavista em jogo sem gols, neste sábado, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, no Estádio Elcyr Resende. O Tricolor começou bem a partida, mas perdeu o ritmo e deixou a desejar na conclusão das jogadas, mesmo tendo criado chances. O time das Laranjeiras contou com reservas e jogadores do sub-23. Marcelo e Jhonny estrearam na equipe profissional. O empate marcou a quebra da sequência de vitórias da equipe de Abel, que já somava 12 resultados positivos em sequência.MOLEQUES DE XERÉMNos primeiros minutos, o jogo foi marcado pela bola parada. Em uma jogada do Fluminense, Gabriel Teixeira sofreu uma falta de Diogo Rangel, que recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. Mesmo com alguns erros na linha de passes, o Tricolor conseguiu cercar a área do Boavista e arriscar finalizações, na maioria das vezes com a participação de Biel e Jhonny, lateral-direito estreante no profissional.
> Veja e simule a tabela do CariocaFIM DE JOGOApós alguns minutos, Abel Braga acionou mais jogadores da base. A equipe recuperou o fôlegou e voltou a arriscar finalizações, mas a falta de precisão no ataque pesou. Assim, a partida terminou sem gols. Com o resultado, o time estaciona nos 28 pontos, mas mantém a liderança isolada no Estadual.FICHA TÉCNICA
Boavista 0x0 Fluminense​​Data/Hora: 12/03/2022, às 16hLocal: Estádio Elcyr Resende, Saquarema (RJ)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo Assistentes: Guilherme Vogas Tavares e Rafael Sepeda de Souza
Gols: -Cartões amarelos: Diogo Rangel, Luccas Claro, Wellington Silva, Matheus Ferraz, Wellington, Manoel, Matheus Alessandro, Léo SheldonCartões vermelhos: -
BOAVISTA: Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu, Bull (Miguel/33'2°T); Ryan Guilherme (Léo Sheldon/13'2°T), Ralph, Matheus Alessandro; Wandinho, Marquinhos (Marquinhos Macaé/33'2°T) e Di Maria (Pablo/13'2°T).
FLUMINENSE: Muriel; Manoel, Matheus Ferraz, Luccas Claro; Jhonny (Marcos Pedro/18'2°T), Wellington, Nonato, Pineida (Edinho/34'2°T); Nathan (Marcelinho/0'2°T); Caio Paulista (Matheus Martins/0'2°T) e Gabriel Teixeira (Gabryel Martins/32'2°T).

