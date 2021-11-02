'Não depende só de mim', ressalta Luxa sobre sua permanência no Cruzeiro para a próxima temporada

Vanderlei Luxemburgo é considerado uma peça importante para o ano de 2022. Todavia, após o presidente Sérgio Santos Rodrigues afirmar que o comandante e o goleiro Fábio estão com as renovações bem encaminhadas, o próprio treinador disse, após o empate com o Vila Nova-GO, 1 a 1, pela Série B. O treinador revelou que sua permanência não depende só dele e fez cobranças públicas à diretoria da Raposa, que tenta acertar fora de campo, tendo em dia os salários de funcionários e atletas, ponto de maior dificuldade do clube no momento. Confira o que disse Luxemburgo nos vídeos da matéria. Futuro de Luxa na Raposa é incerto, o que pode atrapalhar o planejamento do time para 2022-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)