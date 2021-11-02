Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Não depende só de mim', ressalta Luxa sobre sua permanência no Cruzeiro para a próxima temporada
futebol

'Não depende só de mim', ressalta Luxa sobre sua permanência no Cruzeiro para a próxima temporada

O treinador não "cravou" se continuará comandando o time em 2022, o que pode interferir diretamente no planejamento do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2021 às 20:04

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 20:04

Vanderlei Luxemburgo é considerado uma peça importante para o ano de 2022. Todavia, após o presidente Sérgio Santos Rodrigues afirmar que o comandante e o goleiro Fábio estão com as renovações bem encaminhadas, o próprio treinador disse, após o empate com o Vila Nova-GO, 1 a 1, pela Série B. O treinador revelou que sua permanência não depende só dele e fez cobranças públicas à diretoria da Raposa, que tenta acertar fora de campo, tendo em dia os salários de funcionários e atletas, ponto de maior dificuldade do clube no momento. Confira o que disse Luxemburgo nos vídeos da matéria. Futuro de Luxa na Raposa é incerto, o que pode atrapalhar o planejamento do time para 2022-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados