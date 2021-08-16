Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Não dá pra radicalizar', disse técnico do Bahia sobre montagem da equipe

Dado Cavalcanti explicou modificações mais pontuais após equipe passar pela sexta rodada seguida do Brasileirão sem triunfar...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 15:52
Crédito: Treinador vive momento delicado no Esquadrão (Felipe Oliveira/EC Bahia
Na entrevista coletiva após a derrota de virada por 2 a 1 para o Atlético-GO, o técnico do Bahia, Dado Cavalcanti, ressaltou que é preciso cautela para analisar as alternativas de substituições que ele tem a sua disposição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOutro elemento abordado pelo treinador seriam os apontamentos sobre a manutenção nas partidas do meia Rodrigunho. Peça essa que, segundo a avaliação de Dado, tem um poder de decisão e condicionamento físico que não podem ser ignorados:
- O Gilberto saiu com cãibra, ele não sairia. O Maycon Douglas também sentiu o desgaste fui obrigado a sacar. Fiz uma troca técnica e coloquei Ruiz no lugar de Mugni, e coloquei mais um atacante. Então faço uma reflexão com as pessoas que questionam. Com a saída do Rodriguinho, entraria quem? Um volante, um zagueiro, um lateral? Não tinha como fazer. O Rodriguinho vem dando suporte, não sente os finais dos jogos e pode resolver um jogo - disse o técnico, acrescentando:
- As mudanças fazem parte do cotidiano. Nós não temos uma condição ampla de elenco, então não dá para radicalizar. Existe a dor da derrota, mas não dá para jogar tudo para o alto. Vamos buscar soluções para fazer um jogo melhor no próximo final de semana.
A partida citada por Dado Cavalcanti ganhou um contorno drámatico de acordo com os resultados do fim de semana no Brasileirão. Isso porque o time de Salvador enfrenta uma equipe em condição pior do que a dela, o vice-lanterna Grêmio, no próximo sábado (21) às 19h, em Porto Alegre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados