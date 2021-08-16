'Não dá pra radicalizar', disse técnico do Bahia sobre montagem da equipe

Crédito: Treinador vive momento delicado no Esquadrão (Felipe Oliveira/EC Bahia

Na entrevista coletiva após a derrota de virada por 2 a 1 para o Atlético-GO, o técnico do Bahia, Dado Cavalcanti, ressaltou que é preciso cautela para analisar as alternativas de substituições que ele tem a sua disposição.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOutro elemento abordado pelo treinador seriam os apontamentos sobre a manutenção nas partidas do meia Rodrigunho. Peça essa que, segundo a avaliação de Dado, tem um poder de decisão e condicionamento físico que não podem ser ignorados:

- O Gilberto saiu com cãibra, ele não sairia. O Maycon Douglas também sentiu o desgaste fui obrigado a sacar. Fiz uma troca técnica e coloquei Ruiz no lugar de Mugni, e coloquei mais um atacante. Então faço uma reflexão com as pessoas que questionam. Com a saída do Rodriguinho, entraria quem? Um volante, um zagueiro, um lateral? Não tinha como fazer. O Rodriguinho vem dando suporte, não sente os finais dos jogos e pode resolver um jogo - disse o técnico, acrescentando:

- As mudanças fazem parte do cotidiano. Nós não temos uma condição ampla de elenco, então não dá para radicalizar. Existe a dor da derrota, mas não dá para jogar tudo para o alto. Vamos buscar soluções para fazer um jogo melhor no próximo final de semana.