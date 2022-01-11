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'Não dá para reconstruir o Botafogo sem investimentos significativos', afirma John Textor

Em entrevista à Botafogo TV, investidor mostra otimismo de que acordo seja aprovado por conselheiros e sócios e diz: 'Nos estruturamos para conseguir dinheiro rápido' ...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 19:09

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 19:09

O investidor John Textor expôs os próximos passos do Botafogo após selar o acordo para se transformar em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em entrevista divulgada nesta terça-feira (11) pela Botafogo TV, ele mostrou otimismo de que seus planos sejam aprovados pelos conselheiros e sócios alvinegros.
Textor reconheceu que sobram desafios ao Alvinegro. - Não dá pra reconstruir esse clube e ir além da glória já conquistada sem um investimento significativo. E se você olhar os documentos, o que eu sei que todos os fãs vão ver em algum momento que tudo o que queriam foi estruturado no acordo. Eu realmente espero que eles se sintam assim - declarou.
O investidor também destacou a maneira como o processo foi conduzido.
- Tivemos um ótimo alinhamento desses interesses e agora o clube precisa votar. Nós estruturamos tudo para conseguirmos dinheiro para o clube rápido porque tem coisas que precisamos fazer junto à SAF, referentes ao processo legal - disse.

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