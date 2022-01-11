'Não dá para reconstruir o Botafogo sem investimentos significativos', afirma John Textor

O investidor John Textor expôs os próximos passos do Botafogo após selar o acordo para se transformar em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em entrevista divulgada nesta terça-feira (11) pela Botafogo TV, ele mostrou otimismo de que seus planos sejam aprovados pelos conselheiros e sócios alvinegros.

Textor reconheceu que sobram desafios ao Alvinegro. - Não dá pra reconstruir esse clube e ir além da glória já conquistada sem um investimento significativo. E se você olhar os documentos, o que eu sei que todos os fãs vão ver em algum momento que tudo o que queriam foi estruturado no acordo. Eu realmente espero que eles se sintam assim - declarou.

O investidor também destacou a maneira como o processo foi conduzido.