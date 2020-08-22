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Nada de descanso! Isla faz sua primeira atividade no Flamengo

Pouco depois de desembarcar no Rio de Janeiro, chileno passa por testes físicos no Ninho do Urubu e, neste sábado, conhece Domènec e seus futuros colegas no Rubro-Negro...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 15:40

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 15:40

Crédito: (Alexandre Vidal
A intensidade tomou conta do início de ciclo de Mauricio Isla no Flamengo. Horas após desembarcar no Rio de Janeiro na manhã neste sábado, o lateral-direito já começou seus trabalhos no Ninho do Urubu.
O jogador de 32 anos foi submetido a avaliações da comissão técnica e correu em um dos campos do CT. Isla, que assinou vínculo até 2022, também conheceu seus futuros companheiros do Rubro-Negro, além de ter entrado em contato pela primeira vez com o técnico Domènec Torrent.O chileno, que vestirá a camisa 44, foi contratado pelo Flamengo com a responsabilidade de substituir Rafinha, que deixou a Gávea para defender o Olympiacos (GRE). Sua chegada ao Rio de Janeiro aconteceu na madrugada deste sábado, com direito à recepção de cerca de 30 torcedores. Ainda não há previsão de quando o novo reforço irá fazer sua estreia com a camisa do Flamengo.

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