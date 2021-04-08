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Nacional-URU usa Fifa para cobrar pagamento por Matías Viña; ação pode dar mais tempo ao Palmeiras

Uruguaios entraram com pedido na entidade, porém processo burocrático ajuda o Verdão na compra dos direitos econômicos do lateral. Clube afirma não ter risco de punição
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 15:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras sinalizou ao Nacional-URU a aquisição de mais 7,5% dos direitos econômicos de Matías Viña. O clube uruguaio, mesmo já avisado da compra, acionou a Fifa para cobrar o recebimento do pagamento, contudo, o tiro pode sair pela culatra, uma vez que o processo na entidade demora. Até que seja encerrada, a ação permite ao Alviverde postergar o depósito sem chance de punição, como ficar proibido de contratar jogadores, por exemplo.>> Agora vale título da Supercopa! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo
A diretoria palmeirense se mostrou surpresa com a atitude, já que, logo após o Nacional entrar com a ação na Fifa, apresentou uma contraproposta na mesma condição de pagamento oferecida anteriormente. O que poderia ser resolvido na conversa, como aconteceu no ano passado, agora tende a se estender por anos se for o desejo da equipe brasileira. A informação da ação na Fifa por parte do Nacional-URU foi publicada inicialmente pelo portal “GE”.O processo está em estágio inicial e vai ter desdobramentos caso o Palmeiras leve adiante. O clube pode optar por empurrar o pagamento, ou então retomar a conversa com os uruguaios para parcelar o valor. Neste período, casa seja esta a escolha, Matías Viña seguirá em campo vestindo a camisa verde e branca.
“O Palmeiras exerceu, sem qualquer relutância e por iniciativa própria, a obrigatoriedade de compra de mais 7,5% dos diretos do atleta Viña, que foi uma meta baseada em performance esportiva. Não se trata, portanto, da negociação inicial relativa ao jogador. Essa está totalmente concluída. Ao realizar o exercício da opção, houve uma solicitação ao Nacional de parcelamento desse valor. Em vez de negociar com o Palmeiras, o clube uruguaio preferiu acionar diretamente a FIFA. A partir de agora, diante desse quadro, iremos cumprir todos os ritos processuais de defesa nos fóruns determinados. Cabe ressaltar que não há qualquer risco de punições ao Palmeiras, já que se trata de um caso que está apenas na esfera de uma denúncia na Fifa“, diz posicionamento do Palmeiras enviado ao NOSSO PALESTRA/LANCE!.
Titular absoluto da lateral esquerda, Viña tem três títulos pelo Verdão: Paulista, Libertadores e Copa do Brasil. Contratado no ano passado, o uruguaio tem 52 partidas e três gols marcados.

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