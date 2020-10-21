Nação! Flamengo dá nova cara ao programa de sócio-torcedor e promete novidades

Crédito: Reproduçãp/FlaTV

O programa de sócio-torcedor do Flamengo está de cara e nome novo. Agora chama-se apenas Nação. A remodelação foi anunciada pela diretoria em programa na FlaTV, que contou com a participação do presidente Rodolfo Landim, do VP de futebol Marcos Braz e do VP de Comunicação e Marketing Gustavo Oliveira - este último foi o responsável por explicar o novo conceito.

- Uma marca deve ser simples, com entendimento direto do que representa e bonita. O grande mérito dessa nova marca do sócio-torcedor do Flamengo é que ela junta as coisas mais representativas da torcida do Flamengo. A bandeira do Flamengo tremulando nos estádios, nas ruas, é uma das coisas mais representativas da torcida, então trouxemos isso. O segundo é o nome: Nação. Não precisa falar mais nada. O rubro-negro sabe o que é a Nação. Os outros podem pensar outra coisa, que é o Brasil... Acho que ficou uma marca muito bonita, muito forte, e representa exatamente o que queremos: a ligação do Flamengo com sua torcida e seu sócio-torcedor - afirmou Gustavo Oliveira. A nova interface e site do programa Nação estará disponível a partir da próxima quarta-feira, dia 28. Contudo, Gustavo Oliveira adiantou algumas das novidades que os sócios-torcedores do Flamengo terão com a reformulação do programa.

- Tem muita coisa de conteúdo exclusivo. A FlaTV trabalhando muito, e terão programas exclusivos para o sócio-torcedor, muita coisa referente a troca da pontuação: camisas, ingressos. Tem um programa que acho espetacular que é um estímulo ao pequeno empreendedor, ainda mais neste momento. Sendo sócio, este poderá oferecer um pequeno específico a outros sócios, e terá seu nome colocado na lista de empresas que oferecem desconto aos sócios. Vamos abrir, a partir do dia 28, um processo de cadastramento de empresas pequenas que terão desconto para esse sócio-torcedor empreendedor. Um lado social muito importante. São muitos benefícios. O maior de todos, para aquele que pode, é estar patrocinando a paixão dele, nos tornando um time mais forte.LANDIM E BRAZ DESTACAM IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA

Se o Flamengo conquistou o que conquistou recentemente foi por conta do alto investimento feito no elenco e na estrutura do departamento de futebol, com a modernização do Ninho do Urubu e do departamento médico, por exemplo. O programa de sócio-torcedor, há algumas temporadas, é a segunda receita recorrente mais importante no clube, o que fez o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente Marcos Braz destacarem a importância dos sócios para o sucesso e desempenho em alto nível da equipe rubro-negra em campo.

- Em termos de receitas recorrentes, o programa de sócio-torcedor, junto com bilheteria, é a segunda receita mais importante do Flamengo, abaixo de direitos de transmissão. É fundamental para definir o patamar de investimentos e de custos operacionais que o Flamengo terá e, consequentemente, colocar em campo uma equipe competitiva para buscar os campeonatos que almejamos. É fundamental. Agradeço a todos sócios que se mantiveram fiéis ao clube neste momento que foram impedidos de ir ao estádio. Foi fundamental para mantermos os nossos compromissos - afirmou o presidente Rodolfo Landim.