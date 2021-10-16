Nação faz a diferença: veja os números do Flamengo no Maracanã desde o retorno do público

Crédito: Paula Reis/Flamengo

O Flamengo teve um reforço importante durante o período da janela de transferências. Ao ler essa frase, os nomes de Andreas Pereira, David Luiz e Kenedy, naturalmente, vem à cabeça. No entanto, fora o trio, o Rubro-Negro voltou a contar com a presença de torcedores no Maracanã, que tem feito a diferença para o time dentro de campo.> Lateral lidera estatísticas defensivas e ofensivas pelo Flamengo no BrasileirãoDesde o retorno do público aos estádios, o Flamengo realizou cinco jogos no Maracanã, sendo quatro deles com a presença de torcedores - a partida contra o Grêmio, válida pela 21ª rodada do Brasileirão foi realizada com os portões fechados.

Assim, estes quatros jogos foram realizados contra: Grêmio, pela Copa do Brasil; Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores; Athletico, pelo Brasileirão; e Juventude, também pelo Brasileiro. No total, nestes compromissos, foram dez gols marcados e apenas um sofrido - o Flamengo saiu vitorioso dos quatro confrontos.VEJA O APROVEITAMENTO DAS FINALIZAÇÕES

Flamengo 2 x 0 GrêmioO Rubro-Negro acertou no gol sete das 14 finalizações que deu durante o jogo, o que representa um aproveitamento de 50%.

Flamengo 2 x 0 Barcelona-EQUForam oito finalizações na direção do gol de um total de 18 tentadas. Assim, o Fla terminou o jogo com um aproveitamento de 44,4%.

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Flamengo 3 x 0 AthleticoO Rubro-Negro matou o jogo no primeiro tempo e, então, teve menos finalizações. No total, foram 11, sendo cinco delas na direção do gol. Isso representa um aproveitamento de 45,5%.