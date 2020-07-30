Nação em alta nas redes sociais! Fla lidera ranking de engajamento na América e fica no 'top-5' do mundo

Crédito: Paula Reis / Flamengo

Nem mesmo o impacto da pandemia do novo coronavírus abalou a mobilização da torcida do Flamengo no apoio à equipe. De acordo com a "Deportes y Finanzas", empresa voltada para levantamento de dados, o Rubro-Negro foi o clube com maior engajamento nas redes sociais da América do primeiro semestre e teve um forte desempenho também em nível mundial.

Ao todo, foram 381 milhões de interações nas redes sociais mencionando o Rubro-Negro. O clube conseguiu superar equipes tradicionais da NBA, como o Los Angeles Lakers (que obteve 345 milhões) e o Golden State Warriors (com 112 milhões). Somando as ferramentas Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok, o Flamengo também saltou aos olhos em nível mundial. Devido às interações, o clube ficou no "top-5" do mundo. O "Deportes y Finanzas" destacou que o Rubro-Negro ficou atrás apenas dos europeus Liverpool (752 milhões), Barcelona (715 milhões), Manchester United (669 milhões) e Real Madrid (490 milhões).