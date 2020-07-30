Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nação em alta nas redes sociais! Fla lidera ranking de engajamento na América e fica no 'top-5' do mundo
futebol

Nação em alta nas redes sociais! Fla lidera ranking de engajamento na América e fica no 'top-5' do mundo

Rubro-Negro obtém 381 milhões de interações nas redes e supera tradicionais clubes da NBA devido ao alto apoio que obteve de sua torcida e às ações do clube...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 15:31
Crédito: Paula Reis / Flamengo
Nem mesmo o impacto da pandemia do novo coronavírus abalou a mobilização da torcida do Flamengo no apoio à equipe. De acordo com a "Deportes y Finanzas", empresa voltada para levantamento de dados, o Rubro-Negro foi o clube com maior engajamento nas redes sociais da América do primeiro semestre e teve um forte desempenho também em nível mundial.
Ao todo, foram 381 milhões de interações nas redes sociais mencionando o Rubro-Negro. O clube conseguiu superar equipes tradicionais da NBA, como o Los Angeles Lakers (que obteve 345 milhões) e o Golden State Warriors (com 112 milhões). Somando as ferramentas Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok, o Flamengo também saltou aos olhos em nível mundial. Devido às interações, o clube ficou no "top-5" do mundo. O "Deportes y Finanzas" destacou que o Rubro-Negro ficou atrás apenas dos europeus Liverpool (752 milhões), Barcelona (715 milhões), Manchester United (669 milhões) e Real Madrid (490 milhões).
Mesmo em meio à paralisação de jogos e atividades em campo, o Rubro-Negro manteve-se ativo por meio das redes sociais. Houve uma série de ações de marketing e novidades de entretenimento para deixar a Nação mais próxima do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados