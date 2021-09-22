Nação celebra volta do Flamengo ao Maracanã pela Libertadores: 'Uma nova fase como torcedor'

No dia 11 de março de 2020, o Flamengo derrotava o Barcelona por 3 a 0, no Maracanã. A estreia pela Libertadores na temporada acabou ficando marcada por ter sido o último jogo com público do Rubro-Negro antes da paralisação das partidas por conta da Covid-19. Mais de 69 mil pessoas estavam no estádio.

Philpe Roque, de 30 anos, é torcedor fanático do Flamengo. Ele estava presente na goleada contra os equatorianos e, em entrevista ao LANCE!, assume contar os segundos para reviver a emoção, quase um ano e seis meses depois, de assistir novamente ao Flamengo no Maracanã pela Libertadores.

COM MÁSCARA E TESTE: TORCEDOR PASSARÁ POR PROTOCOLO NO MARACA- Sofri bastante (nesse período sem jogos). Vou com frequência ao estádio. Maracanã, Nilton Santos, Volta Redonda, final em Lima, no Peru... Era mais fácil ir ao estádio antes, porque eu comprava o ingresso e ia. Hoje, é mais caro por conta do teste. Mas é justificável. Cheguei a temer por não sentir mais essa emoção. Todo mundo quer a Libertadores. É um clima especial, muita emoção - comenta o administrador, que explica como é a "novidade" que é assistir um jogo durante a pandemia.Contra o Grêmio, torcedores do Flamengo voltaram ao Maracanã na última quarta-feira (AFP)- Esperava voltar em um jogo mais tranquilo para curtir. Mas, hoje, respeitando as normas de segurança, quero dar meu máximo para apoiar o Flamengo. Parece que estou iniciando uma nova fase na minha vida como torcedor. Uma nova etapa.

Vale lembrar que os torcedores deverão seguir protocolos de segurança contra o coronavírus. A liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro aponta que 35 mil ingressos poderão ser vendidos para a partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. E a expectativa é de uma forte presença do público.

Integrante da torcida Fla-Olaria e capitão do Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro, Victor Sales estará, logo mais, na arquibancada e define qual é o sentimento ao retornar ao Maracanã: "Inimaginável".

QUASE DOIS ANOS SEM O FLAMENGO NO MARACANÃ- É uma sensação indescritível, uma abstinência de 555 dias! Quem passou o isolamento comigo sabe como foi. Dói demais acompanhar uma grande paixão apenas pela televisão, não estar lá, é totalmente diferente. A saudade do Maracanã é algo inimaginável, nunca pensei que iria sentir tanta saudade assim de alguma coisa - desabafa o rubro-negro. Do outro lado da chave da Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram em 0 a 0 pelo jogo de ida, nesta terça-feira. O primeiro jogo da semifinal com o Flamengo também mobilizou Iago Souza. O rubro-negro sonha com uma vitória recheada, como foi o 3 a 0 em 2020, antes da pandemia.

- Hoje, é um jogo importante. É uma ansiedade, porque são mais de 30 dias esperando desde o jogo com o Olimpia, do Paraguai. Espero que dê tudo certo, acredito que sim. Principalmente com a volta do público. Espero que seja uma nova vitória, para deixar encaminhada a classificação. Rumo ao Tri! - disparou ele.