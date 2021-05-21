Nação BRB FLA: parceria entre Flamengo e banco digital supera marca de 650 mil contas abertas

O Nação BRB FLA, banco digital do BRB em parceria com o Flamengo, superou nesta semana a marca de 650 mil contas abertas. A velocidade do crescimento, em apenas dez meses de lançamento, impressiona: a marca de 500 mil contas havia sido batido no início deste mês de maio.

+ Briga por público, provocações e mais: veja 10 capítulos recentes quentes da rivalidade entre Flamengo e FluminenseO banco digital já está presente em 4.389 municípios brasileiros, nas cinco regiões, e em 39 países, distribuídos por todos os continentes. Nas redes sociais, o banco digital celebrou a nova marca e projetou novidades para os próximos meses. O patrocínio master da BRB rende aos cofres do Flamengo um valor mínimo garantido de R$ 32 milhões por ano. A parceria, no entanto, prevê uma remuneração variável caso o lucro do Nação BRB Fla seja maior que R$ 64 milhões durante o período. Com o número de contas cada vez maior, o clube mira a marca de 1 milhão para possibilitar essa renda extra.