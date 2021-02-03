Nação BRB FLA: parceria entre Flamengo e banco digital atinge marca de 120 mil contas abertas

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Através da assessoria de imprensa, o Flamengo informou que o programa "Nação BRB FLA", banco digital lançado pelo BRB em parceria junto ao clube, bateu a marca de 120 mil contas abertas na última quarta-feira. O número foi registrado sete meses depois do lançamento do banco digital, fruto de um acordo iniciado em julho.

+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoFruto de uma parceria estratégica e inovadora, o Nação BRB FLA já está presente em mais de 60% dos municípios do país e em todos os continentes. O número de clientes do banco digital já representa 14% em relação ao BRB tradicional.

- A parceria com o Flamengo tem se mostrado fundamental para a inserção do BRB no mundo digital e tem contribuído para o fortalecimento do relacionamento com os nossos clientes. As contas abertas no Nação BRB FLA já representam 62% do total de contas abertas no BRB tradicional no ano passado - disse o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

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Na avaliação do presidente do BRB, o engajamento dos torcedores do Flamengo e a oferta de produtos de identidade personalizada e experiências únicas têm sido fundamentais para o sucesso da parceria. - Mais uma vez a Nação Rubro-Negra mostrou seu enorme engajamento com o nosso banco digital em parceria com o BRB. É um orgulho para nós fazermos parte de um projeto tão importante. Neste momento de comemoração, convocamos todos os rubro-negros para fortalecerem ainda mais o Flamengo, abrindo sua conta e aproveitando os serviços e benefícios de ser um cliente do Nação BRB FLA - afirmou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.