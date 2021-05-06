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Nação BRB Fla alcança 500 mil contas abertas, e VP comemora: 'Marca impressionante'

O número é registrado 10 meses depois do lançamento do banco digital, fruto de um acordo do Flamengo com o patrocinador master...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 22:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2021 às 22:01
Crédito: Divulgação/Flamengo
O Nação BRB FLA, banco digital do BRB em parceria com o Flamengo, bateu na última terça-feira a marca de 500 mil contas abertas. A velocidade do crescimento, em apenas dez meses de lançamento, impressiona. O banco digital já está presente em 4.389 municípios brasileiros, nas cinco regiões, e em 39 países, distribuídos por todos os continentes.
+ Veja lista de jogadores mais utilizados por Rogério Ceni na temporadaMais de 200 mil das 500 mil contas do banco digital foram abertas por mulheres, o que mostra a força, engajamento e potencial de crescimento dos negócios.
- O Nação BRB FLA já se posiciona como um banco digital completo. Oferece um portfólio robusto de produtos e serviços financeiros, de cartão de crédito a investimento, e experiências únicas aos clientes. Estamos felizes com o resultado conquistado até aqui e o potencial de crescimento desenhado - disse o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
A marca também foi comemorada por Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo:
- A maior torcida do mundo continua dando um show. Há menos de 15 dias tínhamos atingido 400 mil contas e hoje chegamos à impressionante marca de 500 mil novas contas abertas. Nosso muito obrigado à Nação Rubro-Negra, que continua apoiando o Flamengo e aproveitando, cada vez mais, os serviços de alta qualidade oferecidos pelo Banco Nação BRB Fla.
+ Confira a tabela completa da Libertadores
O Nação BRB FLA disponibiliza aos seus clientes um portfólio completo. Entre os produtos e serviços destinados aos correntistas, destaque para seis diferentes tipos de cartões de crédito, seguros e até uma plataforma de investimento exclusiva, fruto de parceria com a Genial, e que disponibiliza mais de 280 opções diferentes de investimento, além de Home Broker para operar diretamente no mercado de ações.
Outro diferencial para os clientes é a plataforma de relacionamento + Mengão, para resgate e troca de pontos adquiridos por produtos e serviços. O Nação BRB FLA também oferece um seguro para acidentes pessoais com descontos em medicamentos e orientação médica por videochamada 24h por dia, cheque especial e crédito pessoal, Pix, e acesso à sala BRB Vip Club no aeroporto de Brasília (consulte as condições de seu cartão).

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