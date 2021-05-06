Nação BRB Fla alcança 500 mil contas abertas, e VP comemora: 'Marca impressionante'

Crédito: Divulgação/Flamengo

O Nação BRB FLA, banco digital do BRB em parceria com o Flamengo, bateu na última terça-feira a marca de 500 mil contas abertas. A velocidade do crescimento, em apenas dez meses de lançamento, impressiona. O banco digital já está presente em 4.389 municípios brasileiros, nas cinco regiões, e em 39 países, distribuídos por todos os continentes.

+ Veja lista de jogadores mais utilizados por Rogério Ceni na temporadaMais de 200 mil das 500 mil contas do banco digital foram abertas por mulheres, o que mostra a força, engajamento e potencial de crescimento dos negócios.

- O Nação BRB FLA já se posiciona como um banco digital completo. Oferece um portfólio robusto de produtos e serviços financeiros, de cartão de crédito a investimento, e experiências únicas aos clientes. Estamos felizes com o resultado conquistado até aqui e o potencial de crescimento desenhado - disse o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

A marca também foi comemorada por Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo:

- A maior torcida do mundo continua dando um show. Há menos de 15 dias tínhamos atingido 400 mil contas e hoje chegamos à impressionante marca de 500 mil novas contas abertas. Nosso muito obrigado à Nação Rubro-Negra, que continua apoiando o Flamengo e aproveitando, cada vez mais, os serviços de alta qualidade oferecidos pelo Banco Nação BRB Fla.

+ Confira a tabela completa da Libertadores

O Nação BRB FLA disponibiliza aos seus clientes um portfólio completo. Entre os produtos e serviços destinados aos correntistas, destaque para seis diferentes tipos de cartões de crédito, seguros e até uma plataforma de investimento exclusiva, fruto de parceria com a Genial, e que disponibiliza mais de 280 opções diferentes de investimento, além de Home Broker para operar diretamente no mercado de ações.