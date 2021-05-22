Naby Keita, do Liverpool, se oferece ao Atlético de Madrid

O meio-campista Naby Keita se ofereceu para jogar no Atlético de Madrid na próxima temporada, segundo o "As". O atleta não possui uma boa relação com o técnico Jurgen Klopp e o empresário do atleta criticou publicamente o alemão por não tirar o máximo que pode do volante.A equipe de Diego Simeone perdeu Thomas Partey na última janela de verão e não deve renovar com Lucas Torreira. No entanto, os colchoneros não têm o jogador dos Reds entre suas preferências embora busquem outros nomes para o setor.
> Veja a tabela da Premier League
Na atual temporada, Keita teve sua pior temporada em números na carreira. Por conta de lesões, o camisa oito participou de apenas 16 partidas, sendo sete iniciando no banco de reservas. Além disso, o meia não marcou nenhum gol e não contribuiu com assistências.
O atleta nascido em Guiné chegou ao Liverpool em 2018 após conseguir se destacar por dois anos com a equipe do RB Leipzig. Apesar do destaque na Alemanha, o jogador tem participado cada vez menos dos jogos dos Reds a cada temporada que passa.