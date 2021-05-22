Naby Keita, do Liverpool, se oferece ao Atlético de Madrid

Crédito: Keita pode jogar no futebol espanhol na próxima temporada (Divulgação

O meio-campista Naby Keita se ofereceu para jogar no Atlético de Madrid na próxima temporada, segundo o "As". O atleta não possui uma boa relação com o técnico Jurgen Klopp e o empresário do atleta criticou publicamente o alemão por não tirar o máximo que pode do volante.A equipe de Diego Simeone perdeu Thomas Partey na última janela de verão e não deve renovar com Lucas Torreira. No entanto, os colchoneros não têm o jogador dos Reds entre suas preferências embora busquem outros nomes para o setor.

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Na atual temporada, Keita teve sua pior temporada em números na carreira. Por conta de lesões, o camisa oito participou de apenas 16 partidas, sendo sete iniciando no banco de reservas. Além disso, o meia não marcou nenhum gol e não contribuiu com assistências.