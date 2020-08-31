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Na zona de rebaixamento, Bragantino demite Felipe Conceição

Treinador não resistiu a série de resultados ruins no começo do Brasileirão e perdeu o emprego nesta segunda-feira...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:25

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 11:25
Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino
Fim da linha para Felipe Conceição no Red Bull Bragantino. Após o início ruim no Brasileirão, que culminou com a presença do time na zona do rebaixamento, o treinador foi demitido na manhã desta segunda-feira.Apesar do projeto ambicioso e investimento pesado no mercado, o Massa Bruta não conseguiu fazer frente aos rivais. No último sábado, a derrota acachapante diante do Fortaleza pesou na conta do treinador.
Após o revés, Felipe Coinceição foi detonado pelos torcedores nas redes sociais e o clima ficou insustentável.
Em 18 jogos à frente do Bragantino, o comandante somou nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 57%.
No jogo da quarta-feira, diante do Athletico, a tendência é que o auxiliar Marcinho comande a equipe. Após seis partidas, o Bragantino está na 17ª colocação, com cinco pontos.

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