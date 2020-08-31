Na zona de rebaixamento, Bragantino demite Felipe Conceição

Crédito: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Fim da linha para Felipe Conceição no Red Bull Bragantino. Após o início ruim no Brasileirão, que culminou com a presença do time na zona do rebaixamento, o treinador foi demitido na manhã desta segunda-feira.Apesar do projeto ambicioso e investimento pesado no mercado, o Massa Bruta não conseguiu fazer frente aos rivais. No último sábado, a derrota acachapante diante do Fortaleza pesou na conta do treinador.

Após o revés, Felipe Coinceição foi detonado pelos torcedores nas redes sociais e o clima ficou insustentável.

Em 18 jogos à frente do Bragantino, o comandante somou nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 57%.