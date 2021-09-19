  • Na volta do público em São Januário, Vasco domina o Cruzeiro, mas novamente vacila no fim e empata
futebol

Na volta do público em São Januário, Vasco domina o Cruzeiro, mas novamente vacila no fim e empata

Cruz-Maltino ainda reclamou de um gol anulado segundos antes do feito pela Raposa. Para quem pensa em acesso, resultado é terrível para os dois times...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 18:06

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O jogo caminhava para uma vitória bonita do Vasco. Mas novamente no final uma desatenção da defesa resultou no empate. Desta vez, contra o Cruzeiro. E ainda houve reclamação por um gol cruz-maltino anulado segundos antes do feito da Raposa. Por fim, com São Januário recebendo cerca de 300 pessoas, Nene e Ramon marcaram no empate que deixou os dois oponentes ainda muito longe do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.SALVA FÁBIOCom 13 minutos de jogo, Morato chutou cruzado e a bola rodou perigosamente a área de Fábio. Mas nada ocorreu. Aos 21, finalmente, uma chance efetiva: Nene cruzou e Morato cabeceou. Fábio precisou fazer grande defesa. E aos 30, o duelo se repetiu: Morato chutou perto da marca do pênalti e o goleiro cruzeirense pegou de novo.
FÁBIO SALVA, NENE MARCAO Vasco dominava amplamente a partida. Eram 34 minutos, porém, quando o time visitante aproveitou que a defesa cruz-maltina estava avançada no campo, Thiago foi lançado e chutou cruzado. A bola foi para fora, perigosamente. Só que aos 44 minutos, Morato fez jogada pela direita da área, Cano finalizou na trave, mas a bola voltou para Nene mandar para a rede. Placar aberto com o primeiro gol do meia no retorno ao Cruz-Maltino.
UMA CHANCE MINEIRANo segundo tempo, a primeira chance real foi aos 19 minutos. Eduardo Brock cobrou falta de longe e Vanderlei mandou para escanteio. Dois minutos depois, Léo Matos evitou a finalização após cruzamento da direita. Aos 24 minutos, o respiro mandante: Marquinhos Gabriel chutou de fora da área e assustou Fábio.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
INÍCIO DIVIDIDOOutra chance cruz-maltina foi aos 30 minutos: Nene cobrou falta e Leandro Castan testou. Novamente Fábio evitou o gol cruz-maltino. Já aos 34, Andrey arrancou, entrou na área, passou pela defesa, Fábio dividiu com Cano e o centroavante, na sequência, finalizou para fora.
VACILO GERALO jogo seria resolvido aos 47, quando o time da casa conseguiu fugir da pressão, arrancou em contra-ataque e Daniel Amorim chutou de esquerda. O gol foi anulado - possivelmente por mão de Gabriel Pec e, no minuto seguinte, Ramon, sozinho na área, completou escanteio para o gol depois de escanteio. Obviamente, houve confusão e reclamação vascaína.
FICHA TÉCNICAVASCO 1 X 1 CRUZEIRO
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 19 de setembro de 2021, às 16hÁrbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Hugo Savio Xavier Corrêa (GO) e Paulo Cesar Ferreira de Almeida (GO)VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)Cartões amarelos: Andrey, Cano (VAS); Eduardo Brock, Marcelo Moreno (CRU)Cartão vermelho: Não houveRenda e público: 309 pagantes/R$34.625,00
GOLS: Nene (aos 44'/1ºT 1-0) e Ramon (aos 48'/2ºT 1-1)
VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme (Walber, 40'/2ºT); Andrey; Morato (Gabriel Pec, 33'/2ºT), Marquinhos Gabriel, Nene (Bruno Gomes, 36'/2ºT) e Léo Jabá; Cano (Daniel Amorim, 41'/2ºT) - Técnico: Fernando Diniz.
CRUZEIRO: Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira (Dudu, 17'/2ºT); Adriano, Marco Antônio (Flávio, 17'/2ºT) e Giovanni (Rafael Sobis, 24'/2ºT); Wellington Nem (Felipe Augusto, 47'/1ºT), Marcelo Moreno (Claudinho, Intervalo) e Thiago - Técnico: Juliano Belletti.

