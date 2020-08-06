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Na volta da Champions, Juventus recebe o Lyon em busca de uma vaga nas quartas de finais da competição

Após perder por 1 a 0, Velha Senhora joga em casa no retorno da maior competição de clubes do Velho Continente. Quem passar enfrentará o vencedor de City ou Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 13:13

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 13:13

Crédito: Jean-Philippe KSIAZEK / AFP
Nesta sexta, a maior competição de clubes do Velho Continente está de volta. Após quatro meses de paralisação em virtude da pandemia de Covid-19, a Champions League retorna. Com isso, a Juventus recebe o Lyon, em sua arena, às 16h (de Brasília). No jogo de ida, os franceses venceram por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para garantir uma vaga nas quartas de finais da competição.
Vale destacar que a partida será transmitida pelo Facebook Watch e EI Plus. O vencedor do confronto enfrentará aquele que passar do duelo entre Real Madrid e Manchester City, que será no mesmo dia e horário. O que pode marcar o reencontro de Cristiano Ronaldo com a equipe merengue.
Em meio à pandemia global de coronavírus, que virou o mundo do avesso e trouxe muitas mudanças no calendário esportivo mundial, a fase final da competição será diferente nesta temporada. A partir da fase de quartas de final, o torneio será disputado em Lisboa, no dois principais estádios da cidade lusitana: o José Alvalade, do Sporting-POR, e o estádio da Luz, do Benfica.Em entrevista coletiva, o técnico Maurizio Sarri afirmou que o futuro da Juventus já está traçado. Para ele, o jogo é importante, mas não decisivo para os rumos da equipe na próxima temporada. "Vencer é sempre um evento extraordinário, que nunca deve ser tratado como comum" disse.
- Eu não pensei no fato de que este poderia ser o último jogo com a Juve, também porque isso significaria dar amadores aos nossos gerentes, que são do mais alto nível. A avaliação de continuar ou mudar será caso contrário, os dirigentes da Juventus farão avaliações como torcedores, na onda emocional - comentou.
Já pelo lado do Lyon, o técnico Rudi Garcia ressaltou que a equipe está pronta para a decisão e irá "com muita humildade, mas com muita ambição." Além disso, ele relembrou da partida de ida e comentou a falta de ritmo, já que o Campeonato Francês foi cancelado devido à pandemia, ao contrário do Italiano.
- Há prós e contras. A Juventus está no ritmo de jogar o final da Série A, mas se expôs a lesões. Ela foi capaz de se preparar da melhor maneira possível e venceu o campeonato dois dias antes do final. Eles foram capazes de correr. A desvantagem para nós é a falta de ritmo. Mas mostramos que éramos fisicamente bons durante a partida contra o Paris - apontou.

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