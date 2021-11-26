Na Vila, torcida do Santos grita sobre segunda divisão: 'Pra porco e gambá'

Com dois gols do atacante Marcos Leonardo, o Santos venceu o Fortaleza por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, e chegou aos 45 pontos no Campeonato Brasileiro, considerado 'números mágicos' para quem precisa se livrar do risco de rebaixamento para a Série B.Após o apito final, a torcida santista provocou seus rivais na Vila Belmiro.

- Olê lê, ola lá, segunda divisão é pra porco e pra gambá - cantaram os torcedores santistas extasiados.

A vitória santista fez com que o Peixe subisse para a 11ª colocação na classificação, abrindo nove pontos de vantagem sobre o Bahia, que tem 37, e está na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Internacional, domingo, em Porto Alegre.