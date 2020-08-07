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Na véspera do duelo contra o Napoli, Busquets fala sobre Arthur: 'Foi uma surpresa ele não ter voltado'

Volante espanhol comenta sobre a decisão do brasileiro de não se reapresentar ao clube catalão para o duelo decisivo da Champions League e fala sobre situação de Quique Sétien...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 11:59

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 11:59

Crédito: Lluis Gene / AFP
Durante a preparação para o jogo contra o Napoli, um fator curioso pegou a direção do Barcelona de surpresa. O volante brasileiro Arthur pediu para não voltar à Espanha e seguir para a Juventus. Vale lembrar, que o jogador foi envolvido em uma troca por Pjanic, mas só iria para Turim no final da temporada.
Com esta decisão, o jogador está fora dos últimos jogos do Barcelona nesta fase após a paralisação do futebol mundial em virtude da pandemia e tem sua relação estremecida com a direção catalã. Na véspera do duelo, o volante espanhol Busquets comentou sobre a opção do brasileiro de não voltar à Catalunha.
- Foi uma surpresa para todos que Arthur não tivesse voltado, mas apenas ele e o clube sabem a verdade. Espero que eles cheguem a um entendimento e nós estamos concentrados apenas no jogo contra o Napoli - revelou.
Além disso, o jogador analisou sobre a situação do treinador Quique Sétien, que está sob pressão após ter perdido o Campeonato Espanhol para o maior rival, o Real Madrid, e por causa das últimas atuações da equipe, muito criticadas pela imprensa espanhola e por boa parte da torcida dos culés.
- O futuro de Sétien é uma decisão do clube. Se continuar será positivo para todos, mas não devemos estar preocupados com isso - disse.

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