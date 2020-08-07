Na véspera do duelo contra o Napoli, Busquets fala sobre Arthur: 'Foi uma surpresa ele não ter voltado'

Crédito: Lluis Gene / AFP

Durante a preparação para o jogo contra o Napoli, um fator curioso pegou a direção do Barcelona de surpresa. O volante brasileiro Arthur pediu para não voltar à Espanha e seguir para a Juventus. Vale lembrar, que o jogador foi envolvido em uma troca por Pjanic, mas só iria para Turim no final da temporada.

Com esta decisão, o jogador está fora dos últimos jogos do Barcelona nesta fase após a paralisação do futebol mundial em virtude da pandemia e tem sua relação estremecida com a direção catalã. Na véspera do duelo, o volante espanhol Busquets comentou sobre a opção do brasileiro de não voltar à Catalunha.

- Foi uma surpresa para todos que Arthur não tivesse voltado, mas apenas ele e o clube sabem a verdade. Espero que eles cheguem a um entendimento e nós estamos concentrados apenas no jogo contra o Napoli - revelou.

Além disso, o jogador analisou sobre a situação do treinador Quique Sétien, que está sob pressão após ter perdido o Campeonato Espanhol para o maior rival, o Real Madrid, e por causa das últimas atuações da equipe, muito criticadas pela imprensa espanhola e por boa parte da torcida dos culés.